Топ-5 главных манипуляторов по знаку зодиака: знают, как заставить идти у них на поводу

Некоторые люди умеют легко манипулировать другими. Они готовы на многое, чтобы получить желаемое, и пренебрегают чувствами окружающих.

Эксперты по звездам издания Сolombia определили пять главных манипуляторов по знаку зодиака, которые знают, как заставить других идти у них на поводу. Узнайте, кто есть в списке.

Овен

Уроженцы этого знака предпочитают достигать цели любой ценой. И именно благодаря своей невероятной способности убеждать они заставляют других действовать так, как им выгодно.

Скорпион

Вспыльчивые Скорпионы имеют потребность все контролировать. Они очень решительны и имеют большой интеллект. Благодаря этому им удается получить все, что они хотят.

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Весы

Аналитические способности Весов позволяют им в совершенстве убеждать других и получать от них все, что нужно. При этом они уделяют пристальное внимание тому, чтобы никто не пострадал.

Близнецы

Коммуникативные навыки Близнецов, заставляют их всегда говорить то, что другие ждут услышать. На самом деле, они не считают манипуляцию чем-то плохим, напротив получают удовольствие, применяя ее на практике.

Лев

Амбициозные Львы планируют целую стратегию, чтобы управлять другими и получать выгоду с этого. Люди этого знака способны причинить вред другим, потому что верят, что они заслуживают этого.

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