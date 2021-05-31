Период между двумя затмениями называется Коридор Затмений. Это не простой период, на протяжении которого каждый ощущает на себе его энергии и влияние на повседневную жизнь людей и работу техники.

Перед Солнечным затмением (10 июня 2021 года) нам надо прожить еще Срединную точку этого коридора - 2 июня 2021 года.

Давайте для начала поймем, что такое срединные точки затмений. Это особые периоды, так называемая точка штиля. Нулевой отсчет. Не каждому дано правильно воспользоваться таким обнулением. Но если вы смогли, то ваша жизнь начнет просто наполняться благоприятными событиями.

Но зачастую этот штиль несет колоссальные разрушения в жизнь общества. Точные расчеты оказываются неверны. Обещания ложны, а надежды рассыпаются буквально на глазах.

Это довольно опасный период. Планетарные ритмы настолько нестабильны, а космические импульсы буквально вторгаются в жизнь каждого человека.

События этого дня могут разрушить все то, что вы создавали за последние 9 лет, особенно это касается тех планов, которые вы задумывали в ноябре - декабре 2020 года.

В этот период может произойти климатическая катастрофа. Могут обостриться хронические заболевание. Техника и сложные механизмы так же дадут сбой.

Сама срединная точка как бы говорит нам, что надо остановиться и подумать, задать себе вопрос: Кто я? Куда я иду? На чьей я стороне? Какой я? Что у меня внутри? Что меня окружает?

Старайтесь быть в спокойном состоянии. Не идите на конфликт. Не принимайте важные решения. Проведите этот день в спокойном расположении духа. Медитируйте и очищайте не только организм, но и мысли.

Особенно осторожными должны быть люди, которые родились в период этих Затмений - с 12 мая по 24 июня и с 12 ноября по 24 декабря любого года рождения.

Помните, что Срединная точка длиться не один день, а два - три.

Не планируйте ничего нового, не отправляйтесь в путешествие, не занимайте деньги, не подписывайте важные документы в период со 2 по 6 июня 2021 года.

Как можно сгладить эти дни. Мой совет такой: возьмите два белых листа. На первом листе нарисуйте любой рисунок, линии, формы того, как выглядит ваше состояние, которое вам не нравится. Просто рисуйте минимум пять минут. Затем лист сожгите.

На втором листе нарисуйте символ того, как на ваш взгляд выглядит ваша удача. Рисуйте минимум минут 5. Не важно, хорошо вы рисуете или не очень хорошо. В любом случае у вас получится интересный результат.

Второй листок носите с собой до 5 июня, затем просто сожгите его.

Я желаю всем ясных мыслей и здоровья.

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