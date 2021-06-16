Летнее солнцестояние 2021 года отличается от солнцестояния 2020 года, которое было поражено затмением и так называемым "энерготрясением", о чем я писал. И по этой причине оно было очень опасным.

Но в этом году солнцестояние не совпадает с затмением, поэтому никаких отрицательных факторов, которые могли бы чем-то повредить, в нем нет. Наоборот, большинство звезд и планет находятся в благоприятных позициях. Поэтому и солнцестояние будет очень благоприятным.

Ежегодно день летнего солнцестояния выпадает на 21 июня.

Это астрономическое событие отмечают все духовные традиции мира. Всего в году существует четыре особых точки – два солнцестояния и два равноденствия, – в которые кардинально меняется продолжительность дня, биоритмы человека и живых организмов. Поскольку это точки перемен, в эти дни всегда выполняли различные обряды.

Ритуалы на летнее солнцестояние

Ритуалы можно проводить на протяжении суток – с восхода 21 июня до восхода 22 июня.

Согласно славянской традиции, в этот день бог Солнца входит в максимальную силу. То есть бесконечный вселенский огонь, Абсолют как огонь, передает нашему локальному Солнцу власть мирового огня, надевает на него корону.

Главный ритуал – надевание солнечной короны. Мысленно надевают себе на голову корону бога Солнца и от его имени отдают распоряжения окружающему миру – "дай мне денежный поток, дай мне здоровье, дай мне удачу, дай мне то, дай мне это" и так далее.

Скандинавские народы, кельты, друиды верили в дракона, управляющего всеми событиями на земле. В день летнего солнцестояния они проводили ритуал подчинения дракона себе, чтобы он работал на них.

День летнего солнцестояния - точка перемен.

В этот день особую силу приобретает папоротник и другие лекарственные травы. Поэтому травники стараются собрать как можно больше трав именно в этот день и в эту ночь. Травы, собранные 21 июня, будут намного эффективнее.

Что касается папоротника, то это уникальное растение. Оно древнее людей, древнее динозавров. Он появился на земле миллиарды лет назад. Считается, что за счет древности это растение обладает большой энергетикой.

Для папоротника существует особый обряд. Наливают воду из колодца и приглашают дух папоротника отдать свою силу этой воде. Затем эту воду выпивают. Таким образом, сила папоротника должна войти в человека. Он дарит не только силу, но и способность предвидеть грядущие события, способность видения правильного пути достижения цели и удачу.

О других ритуалах читайте здесь

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!