Тельцы закрутят роман, а Раки сделают важный выбор: гороскоп на 27 сентября
В понедельник, 27 сентября, Водолеям придется бороться с обстоятельствами и неуверенностью, у Овнов предстоят встречи с важными людьми, а у Тельцов может внезапно начаться роман. В то же время Раки сделают выбор для дальнейшей жизни, а Стрельцы будут находиться в меланхолии и размышлениях.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 27 сентября. К чему готовится в последний понедельник сентября читайте дальше.
Овен
Сегодня возможны посещения высоких кабинетов, различных бюрократических структур и встречи с важными людьми. И вы сами сейчас чрезвычайно консервативны и ответственны, четко и своевременно выполняете свою работу.
Телец
Жизнь такая волнующая и непредсказуемая, что у вас сегодня может внезапно начаться роман. Просто с одной встречи, взгляда, улыбки вдруг родится великое чувство, а далее – планы, надежды, надежды на продолжительность – вплоть до вечности.
Близнецы
Рабочая неделя начинается с напряженного труда, без всяких раскачиваний и постепенного роста, а сразу на вас наваливается куча обязательств, задач, куда нужно бежать и делать все в наилучшем виде.
Рак
Выбор, который вы сегодня должны сделать, будет очень важным для дальнейшей жизни. Поэтому нужно подойти к этому вопросу очень ответственно и тщательно, не упускать ни одной мелочи, взвешивать все за и против.
Лев
Приходится очень много работать, причем быть и за швеца, и за жнеца, и еще выполнять многие другие функции. Впрочем, у вас сейчас много сил, поэтому вы легко можете и все успеть, еще и разобраться со своими личными и домашними делами.
Дева
Этот день покажет, как сбываются мечты, когда уметь правильно их формулировать и с ними работать. Ведь от замысла и до успешного воплощения может пройти даже меньше суток. Вы только что-то захотите - и вам тут же это достанется.
Весы
Ничто вам сегодня не помешает вволю помечтать, представив какие-то невероятные воздушные замки и богатую красивую жизнь, которую вам кто-то может обеспечить. Вопрос в том, насколько это все реально и осуществимо.
Скорпион
Праздничное приподнятое настроение не оставляет вас весь день, и не вы сами будете такие веселые ходить, потому что поводов для радости хватит на всех, и праздновать вы какие-то интересные события будете вместе с друзьями и коллегами.
Стрелец
Настроение сегодня будет способствовать более меланхолии и размышлениям, вы больше сосредоточены на собственных переживаниях, возможно очень даже личного характера, будете анализировать отношение к вам других людей, родных, партнера или детей.
Козерог
Слов вы сегодня не подбираете. Оно и понятно - напряжение усиливается, ответственность возрастает, вам нужно выполнить свою работу очень быстро, а тут еще и кто-то будет вставляет палки в колеса. Вот вы и выражаетесь - достаточно решительно, а иногда - нецензурно.
Водолей
Вам сегодня придется бороться с обстоятельствами, неуверенностью, сомнениями относительно собственной компетентности, принимать свое и чужое несовершенство, но в конце концов, вы получаете победу и полное удовлетворение результатом.
Рыбы
Нагрузка сегодня будет умеренной, настроение – в равновесии, люди вокруг – доброжелательными, вы нацелены на конструктив и смотрите в будущее с надеждой. Словом, очень позитивный и спокойный день.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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