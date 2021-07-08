Тельцы упрямы, а Близнецы часто врут: названы главные недостатки всех знаков зодиака

У каждого человека есть свои недостатки. Но, некоторые из них зависят от даты вашего рождения.

Об этом говорит астролог Сosmopolitan Джейк Реджистер. По его словам, если вы поймете и примете свои негативные черты - вам удастся улучшить свою жизнь.

Овен

Представители этого знака хотят признания, внимания и могут быть немного инфантильны. Вы требуете признания своих успехов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это может показаться эгоистичным и отталкивать других. Совет от астролога - в общении с друзьями не забывайте спрашивать, как их дела.

Телец

Самая известная черта вашего знака - это упрямство. Тельцы отказываются видеть ценность в мнении другого человека, просто потому, что оно отличается от их мнения. Вы полагаете, что ваша субъективная правда - единственная правда, и теряете уважение к людям, которые не согласны с вашим мышлением. Такое упрямство сдерживает личностный рост и истинную близость в отношениях - так что постарайтесь открыться.

Близнецы

Представители этого знака, так часто меняют свои мысли и мнения, что с таким же успехом они могут быть двумя разными людьми. Их личность меняется в зависимости от текущего окружения. Стройте планы и придерживайтесь их, советует астролог.

Рак

Когда вы настаиваете на том, чтобы действовать в соответствии со своими чувствами, вы кажетесь капризным, и ваша явная раздражительность может сделать вас пассивно-агрессивным. Людям трудно понять, как с вами обращаться. В отношениях с вами людям приходится нести на себе тяжесть ваших чувств, подавляя свои собственные, а это несправедливый обмен, ставящий под угрозу ваши отношения. Астролог рекомендует научиться прощать ошибки других и выговариваться.

Лев

Вы можете оттолкнуть людей своим требованием внимания. Ваше эго - самое большое в зодиаке и в какой-то мере самое хрупкое. Вы должны чувствовать, что вас заметили и оценили, но выходить за рамки и выставлять себя напоказ только ради того, чтобы быть в центре внимания, - не лучший способ получить это одобрение.

Дева

Девы внимательны к деталям и любят контролировать практически все. Вы можете иногда показаться одержимым перфекционистом, который досадно зацикливается на мельчайших деталях. Обычно вы используете это внимание к деталям, чтобы улучшить свое рабочее место или жизнь близких вам людей. Вы настаиваете на том, чтобы сделать все лучше, даже если вас об этом никто не просил. А воспринимается это как критика, что может сказаться на ваших отношениях. Научитесь использовать свой критический взгляд и внимательность, чтобы указывать на положительные моменты, а не на недостатки.

Весы

Когда на ваше чрезмерное угождение людям не отвечают взаимностью, вы чувствуете, что с вами обошлись несправедливо , что ведет к неизбежному конфликту. Ваш знак может быть созависимым, поэтому вы так любите отношения, но важно понять, что другие люди не несут ответственности за ваше благополучие.

Скорпион

Вы находите во всем более глубокий смысл и притягиваетесь ко всему, что окутано тайной. Чтобы выяснить внутренние желания других, вы становитесь подозрительными, играете в интеллектуальные игры и проводите небольшие тесты, чтобы увидеть, как они реагируют. Вы можете показаться неуместным или слишком напряженным, когда пытаетесь психоанализовать людей. Ваша потребность всегда искать "правду" может привести к навязчивой идее и паранойе.

Стрелец

Вы легко становитесь проповедником и навязываете свое мнение, когда его никто не спрашивает. Для знака, который должен любить учиться, вы наверняка много говорите о других и обычно отвергаете любые идеи или убеждения, отличные от ваших собственных. Это делает вас тщеславным, научитесь слушать и принимать другие мнения.

Козерог

Ваш знак самый трудолюбивый в зодиаке и, безусловно, самый серьезный. Вы не терпите дураков, и ваш образ жизни очень похож на работу, а не на развлечения. Иногда эта строгость заставляет окружающих чувствовать себя подавленными и чувствовать, что они не могут быть рядом с вами, если хотят хорошо провести время. Вам нужно серьезно расслабиться.

Водолей

Вы любите выделяться и еще больше любите разговаривать и общаться. Ничто не делает вас счастливее, чем когда вы добавляете свое противоречивое мнение в обсуждение и заставляете других пересмотреть свою позицию. В результате вы постоянно делитесь своими мыслями даже когда это неуместно.

Рыбы

Вы всегда заперты в своем собственном маленьком мире, теряетесь в своих мечтах . Независимо от того, как сильно другие пытаются удержать ваше внимание или следить за вами, вам всегда каким-то образом удается выскользнуть из их рук и исчезнуть, в результате чего вы приобретете репутацию ненормального. Выходите почаще в свет и общайтесь с реальными людьми.

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