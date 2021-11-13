Тельцы реализуют свои мечты, а Водолеев ожидают перемены: гороскоп на 13-14 ноября

Тельцы осуществят свои замыслы, а у Водолеев произойдут значительные изменения в жизни. Раки, возможно, отправятся в путешествие, а Стрельцов ожидает праздник или торжественные события.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 13-14 ноября. Для кого выходные окажутся спокойными, а у кого будет много работы, читайте дальше.

Овен

Можете полностью посвятить выходные решению личных дел, свиданиям, встречам с близкими и вообще, с теми людьми, которых вы любите, это могут быть как ваши романтические увлечения, так и родственники.

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Телец

Наконец вы добьетесь того, чего хотели. Будете осуществлять свои давние замыслы и реализовывать то, о чем давно и безнадежно мечтали. И это, кроме удовольствия от реализации, доставит вам еще и деньги.

Близнецы

Отдыхать не придется, потому что все выходные будете трудиться в поте лица, главное, правильно распределить нагрузку и обязательно отвести время на релакс или иную перезагрузку, чтобы совсем уж не остаться без отдыха.

Рак

Впереди какое-то передвижение – возможно, не очень далекая дорога, командировка или путешествие в свое удовольствие, где вы заодно будете еще и чему-то учиться – полезному или приятному.

Лев

Настроение у вас сейчас будет бодрое, вы можете совершить даже какую-то дичь, потому что вас будет что-то будто провоцировать на смелые, а иногда и бессмысленные поступки, которые, впрочем, будут придавать вам ощущение свободы.

Дева

Довольно спокойные выходные, которые вы проводите с родными, детьми, в тишине и приятных занятиях, полностью растворяясь в отдыхе. Возможно даже примете героическое решение отключить все средства коммуникации, чтобы ни на что не отвлекаться.

Весы

Появляется надежда на улучшение, и вы уже начинаете понемногу планировать свою дальнейшую жизнь, и делать все, чтобы она была приятной и насыщенной разными событиями. К примеру, можете уже запланировать следующее лето.

Скорпион

Происходит одновременно несколько важных событий, где вам нужно будет проявить свои лучшие качества, например острый ум, быструю реакцию, умение себя вовремя и достойно прорекламировать и способность зарабатывать большие деньги.

Стрелец

Сейчас вас ожидают какие-то очень радостные и приподнятые моменты, праздник, торжественные события, которые будут касаться вас или ваших близких. Словом, будет повод собраться всем вместе и что-то душевно отметить.

Козерог

Обстоятельства вынуждают работать и в выходные, и, к сожалению, это не будет дополнительно оплачиваться, и ничего, кроме славы, не принесет. Впрочем, слава – тоже неплохая цена за работу, поэтому соглашайтесь.

Водолей

Происходят значительные изменения в вашей жизни и вы этому несказанно рады, тем более, что вы поднимаетесь на новый уровень, получаете лучшие условия жизни, поэтому подобная трансформация вас только вдохновляет на свершения.

Рыбы

Вас преследует страстное желание что-то делать, как-то себя проявлять, соперничать с другими, чтобы как-то свою силу проявить, да и возможности других посмотреть. И вы будете стремиться участвовать в разных конкурсах или соревнованиях.

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