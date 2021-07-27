Тельцы получат деньги, а Козерогов ждут неприятности в любви: гороскоп на 27 июля

Во вторник, 27 июля, Скорпионам придется брать на себя ответственность, Тельцы могут получить деньги и совершить прыжок по карьерной лестнице, а Раки – взять счастливый билет в будущее. Вместе с тем, Водолеи будут быстро добиваться поставленных целей, а Козероги могут попасть в зависимость от любви.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 27 июля. Кому придется много трудиться, а кому – проявлять свои таланты, читайте дальше.

Овен

Работа вам сегодня приносит настоящее удовольствие – вы показываете свою экспертность, опыт и навыки, все относятся к вам с уважением, отдавая должное вашему профессионализму, сноровке и острому уму

Телец

Приходят деньги, а с ними – и высокий статус. Внезапно вам могут поднять зарплату или доплатить за предыдущие проекты, или вознаградить, словом, готовьтесь к тому, что денег станет больше, но с ними – и ответственности.

Близнецы

Если вы только начинаете какое-то новое дело, проект или бизнес, то будьте уверены – у вас все получится, и это вам принесет существенные дивиденды, возможно, не сразу. А сегодня сделайте важный шаг в этом направлении.

Рак

Поступают очень заманчивые предложения, которые можно расценивать просто как дар с небес, как счастливый билет в лучшее будущее. Поэтому долго не размышляйте, а сразу хватайте удачу за хвост.

Лев

Понадобится весь потенциал вашего мозга, ведь вам нужно сейчас учиться чему-то новому, обрабатывать огромные массивы информации, анализировать данные. И это будет довольно непросто – эти усилия требуют очень много вашей энергии.

Дева

Кто-то пытается пустить вам пыль в глаза, заморочить голову и выдать желаемое за действительное. Не ведитесь на пустые обещания и трижды проверяйте все, что вам будут говорить. Особенно, обращайте внимание, когда будут пытаться манипулировать.

Весы

Опять понадобятся ваши таланты управлять и организовывать, объединять людей ради совместной работы. И ваши лидерские качества сегодня проявляются в полную силу. И самое главное - они сейчас очень нужны другим.

Скорпион

Хоть и говорят, что главным в доме должен быть кто-то один, но на самом деле, главный тот, кто более ответственный. Вот и сегодня вам нужно будет либо взять больше на себя, или положиться в семейных делах на более ответственного.

Стрелец

Вы сегодня будете достаточно многозадачными, потому что долгое время откладывали какие-то свои дела, пока они не стали срочными. Но энергии у вас сейчас много, поэтому вы легко справитесь с этим.

Козерог

Вопросы личной жизни могут поставить вас в тупик. Когда вы влюблены, то будто становитесь слабее и попадаете в зависимость от своей любви. Берегите себя и не делайте то, что вы не принимаете и от чего нехорошо сжимается сердце.

Водолей

Вы сегодня очень острые на язык, и голова работает отлично, поэтому неудивительно, что вы очень быстро достигаете поставленных целей, людям нравится ваша уверенность, напор, юмор, острое словцо.

Рыбы

Хотя время и будет тянуться медленно, но вам это не мешает, и вы с удовольствием за этим наблюдаете, поскольку не слишком обременены работой и намерены сегодня немного отдохнуть.

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