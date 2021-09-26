Тельцы могут стать популярными, а Водолеи впадут в депрессию: гороскоп на неделю

С понедельника, 27 сентября, Овнов ждет неделя борьбы, для Тельцов настает благоприятное время для публичности и популярности, а Львы будут полны сил на новые подвиги. Девы с головой окунутся в любовь, а Скорпионам пришло время реализовать идеи.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 27 сентября-3 октября. Кого разочаруют финансовые вопросы, а кто впадет в депрессию, читайте дальше.

Овен

Это будет неделя борьбы, когда вы, кажется, будете противостоять всему миру, все время отправляетесь на поиски справедливости, но, в конце концов, добиваетесь своего, да еще и с немалой денежной или материальной выгодой.

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Телец

Очень благоприятное время для публичности, сейчас у вас есть все шансы стать популярными, известными, получить свои 10 минут славы, и заработать на этом еще и дополнительные деньги. Поэтому будьте смелыми и уверенными.

Близнецы

Неделя не обещает особых событий или ярких приключений, будет больше пауз, замедлений, ожиданий и просто медленной и простой привычной жизни. Возможно, с прогулками, размышлениями, заботой о себе и родных.

Рак

На вас кто-то действует очень сдерживающее, буквально вас связывает по рукам и ногам, не давая и шагу свободно ступить. Впрочем, все эти ограничения можете наложить на себя сами, спрятаться от всех, углубиться в размышления и грусть.

Лев

Вас уже ничто не остановит: вы видите цель, полны сил и готовы к подвигам. Эта неделя обещает быть очень активной и разносторонней, ведь вы можете успевать по нескольким направлениям одновременно - и в работе успешны, и в личной жизни, и в общественной.

Дева

Любовь стоит на пороге и грозит поглотить вас, если не на всю жизнь, то на эту неделю. И уже все ваши дела и даже увлечения вам не интересны, потому что мысли заняты романтическими фантазиями, разговорами, любовью и вздохами.

Весы

Сейчас не время рваться куда-то вперед, впрочем, вы и сами не захотите бежать впереди паровоза, и обстоятельства складываются так, что вас все время что-то или кто-то будут сдерживать. Поэтому вы впадаете в самоуглубление и философию.

Скорпион

Пришло время реализовывать идеи, которые вы долгое время вынашивали в себе. И вам с этими вопросами на этой неделе очень повезет, так как велика вероятность найти поддержку в лице компаньона, инвестора или даже мецената.

Стрелец

Ваши надежды на получение денег или на какую-то финансовую поддержку не оправдываются, потери будут значительными, но что касается доходов, то все остается под очень большим вопросом.

Козерог

Хотя и поработать придется немало, но оно того стоит, потому что в результате можно получить настоящий триумф. Просто стоит себя подготовить к тому, что нагрузка будет достаточно сильной, зато потом - невероятный кайф.

Водолей

Вы можете впасть в состояние грусти и почти депрессии, когда и не спится, и не лежится, и сосредоточиться трудно, поскольку в голову лезут разные нехорошие мысли, и вообще вы о чем-то или о ком-то будете очень скучать.

Рыбы

Не лучшее время для выяснения отношений, потому что малейшее замечание или неправильно понятое слово может завершиться страшным скандалом. Словом, велика вероятность поссориться со всем миром.

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