Гороскоп карьеры на март: кто получит новую работу, а кто повышение

В марте 2021 года Раки столкнуться с конкурентной борьбой, у Весов появится возможность воплотить идею в жизнь, Тельцы могут получить новую работу, а Стрельцы – повышение.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила карьерный прогноз на картах таро для всех знаков зодиака на март.

Овен

В работе появляется уверенность, что вы продвигаетесь именно туда, куда надо, вы чувствуете себя нужными, даже есть какие-то заверения от руководства, что все ваши дополнительные усилия будут щедро вознаграждены. Впрочем, пока это будут только обещания.

Телец

Вы можете получить совсем неожиданное предложение сменить место работы или дислокации, возглавить филиал в другом городе, отправиться в командировку. И это поможет вам улучшить свое финансовое состояние и повысить профессиональный уровень.

Близнецы

Работать придется много, все выполнять четко, действовать по плану и достигать целей, согласно графика. Да, это непростая задача, учитывая вашу склонность к свободе, но приходится нею жертвовать ради стабильных заработков.

Рак

На новые подвиги будет вдохновлять конкурентная борьба, потому что коллеги уже дышат в затылок и пытаются вам даже подражать, поэтому стоит все время придумывать новые способы, которые бы отличали вас от других и позволяли вам зарабатывать больше.

Лев

С первым весенним теплом вы также возрождаетесь и начинаете активно работать, еще и других подгонять или вдохновлять. И вам уже не доставляет удовольствия тихая и спокойная работа, вы хотите, чтобы вас заметили и делаете для этого все возможное.

Дева

Вы можете несколько растеряться, потому перспективы впереди какие-то туманные – то ли вас реорганизуют, то ли наградят, то ли сократят. Ничего не понятно, вы слышите только какие-то слухи, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Вот вы и замерли в ожидании перемен.

Весы

Вы сейчас настолько креативны, что любая ваша идея, даже ляпнутая от нечего делать и совсем необдуманная, может вынести вас на вершину Олимпа, где у вас появится возможность ее как следует проработать и реализовать. То есть вам дадут возможность воплотить вашу идею в жизнь.

Скорпион

Вы давно мечтали о повышении, прокачивали свои навыки, продумывать способы получить должность, и вот, наконец, у вас будет возможность реализовать эту мечту и показать всем, на что вы способны, в том числе, и как руководитель.

Стрелец

В вашей работе появляется что-то новое и вам придется, хотите вы этого или нет, ориентироваться на это, применять новейшие технологии, учиться новым приемам, подходам, как техническим, так и в межличностным, учиться управлять проектами и людьми.

Козерог

Сейчас вы становитесь еще большим трудоголик, чем обычно. Потому что времени на работе вам не хватает, вы растягиваете рабочий день и рабочую неделю, и почти не используете свои выходные. И вовсе не потому, что вас заставляют, а потому, что вам это очень нравится.

Водолей

Вы все время что-то будете анализировать, считать, составлять отчеты, бюджеты или бизнес-планы. И голова от такой активной умственной работы просто пухнет, но вам крайне необходимо все как следует просчитать и тщательно запланировать.

Рыбы

Радостно и бодро вы встречаете весну, чувствуете прилив сил и готовы показывать пример упорной работы и находиться впереди всех. И это уже дает и хорошие финансовые результаты, как для вашего работодателя, так и для вас.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!