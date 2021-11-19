Тельцы достигнут цели, а Козероги будут праздновать: гороскоп на 19 ноября

У Тельцов сбудется еще одна мечта, а Козероги и Рыбы будут праздновать. Овны станут благодетелями для незнакомых людей, а Скорпионы будут бороться с несправедливостью.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 19 ноября. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Сегодня вы открываете в себе мецената и благотворителя. Возможно, захочется приобщиться к благотворительной акции или помочь самостоятельно совершенно незнакомым людям, и это даст вам дополнительный стимул для вашей деятельности.

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Телец

Можете сверлить еще одну дыру на погонах или отмечать галочкой еще одну достигнутую цель. Ведь сегодня вам удается осуществить одно из своих важных мечтаний, к которому вы так тяжело и долго шли.

Близнецы

Дорога сегодня обещает быть удачной, даже несмотря на обширные планы, немалое напряжение и затмение. Вам удастся осуществить все задуманное, вы даже получите гораздо лучший результат, чем могли себе представить.

Рак

От вас сегодня потребуется не так много - просто выполнять свои функции, соблюдать правила и ничего другого не придумывать. Словом, будьте консервативны, последовательны и прислушивайтесь к советам руководства.

Лев

Может потребоваться помощь юриста или адвоката, и это может быть как одноразовая небольшая консультация, так и долгосрочное сотрудничество, главное, чтобы вы находились под надежной защитой опытных специалистов.

Дева

День будет очень творческим, но не бурным, а медленным и вдумчивым, когда вы присоединяетесь к какому-нибудь творческому проекту, можете стать частью команды, создающей настоящие шедевры, и это будет достаточно продолжительный проект.

Весы

К счастью, у вас сегодня есть возможность никуда не торопиться и все как следует обдумать. Впрочем, для принятия важных решений даже целого дня может не хватить, так что вы зависните с этими вопросами надолго.

Скорпион

Борьба выходит на новый уровень. Вы уже не захотите мириться с несправедливостью и ринетесь в бой против всего плохого. Но будьте готовы к тому, что борьба будет продолжительной и ожесточенной.

Стрелец

Встреча с чутким и открытым человеком может перевернуть вашу жизнь, ведь вы сейчас очень нуждаетесь в моральной и душевной поддержке, и наконец находите того, кто вас выслушает и даже что-нибудь дельное посоветует.

Козерог

Праздник приближается, так что и праздничное настроение у вас будет царить целый день, а ближе к вечеру вы можете собраться вместе с друзьями и подругами и уже начать что-то отмечать со всей страстью, на которую вы способны.

Водолей

Не будьте сегодня слишком критически настроены, особенно по отношению к близким людям и сотрудникам, не начинайте сразу с критики, чтобы не настроить против себя людей. Лучше найдите за что их похвалить.

Рыбы

Сегодня спешите как можно быстрее справиться со своей работой, может даже слишком, чтобы посвятить весь вечер какому-нибудь празднованию, которое очень непринужденно перетекает и на выходные.

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