Тельцы будут купаться в деньгах, а Козероги – в любви: кому еще повезет с 1 марта

На неделе с 1 по 7 марта некоторым из знаков зодиака будет везти больше других. В частности, Тельцы будут купаться в деньгах, Козероги – в любви, а Близнецы прославятся.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, кому на этой неделе упадут на голову деньги, слава и любовь.

Телец

Получит огромное удовольствие от самого процесса перечисления купюр тех денег, что вдруг на них нападут. И это очень приятная зарядка для пальцев и ума. И не стоит тут же бежать что-то покупать – достаточно и осознание своего богатства.

Близнецы

Получат свои десять минут заслуженной славы. Увеличивается популярность настолько, что их начинают цитировать, подражать, ими восхищаются, приглашают в гости и к микрофону. И это приносит не только удовольствие, но и превращается в звонкую монету.

Рак

Будет чувствовать себя на вершине мира от того, что никто не может им управлять, и он будет просто наслаждаться плодами своей работы и возможностью управлять своей жизнью. Потому что когда нужно может напрячься, а может и бездельничать, потому что все зависит от собственного желания и приоритетов, а не от решений сторонних людей.

Козерог

Наслаждается всеми нюансами любовной лихорадки. конечно, это славное чувство может быть и проблемой, но когда оно возвышает человека, трансформирует, делает ее лучше, еще и в корне меняет жизнь к лучшему, тогда это безумная удача – пережить такую эмоцию.

Рыбы

Им светят удачные находки. Вероятно, вам на глаза попадется та вещь, которую вы давно искали. Старайтесь не критиковать близких вам людей.

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