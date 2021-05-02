Тельцов ждет успех в карьере, а Дев – большие перемены: гороскоп на неделю

С понедельника, 3 мая, Тельцы будут иметь большой успех в карьере, Раки столкнутся с конкуренцией, а Дев ждут перемены вплоть до смены места жительства. Вместе с тем, Львы будут ощущать одиночество, а Козерогам посоветовали следить за эмоциями.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 мая.

Овен

Растет ваше мастерство и авторитет среди сотрудников и руководства. Да и опыт на этой неделе вы получите значительный, и все это позволяет записать свои достижения в резюме и ждать вознаграждения и лучших предложений.

Телец

Вы будете очень напряженно работать, но и ваш труд оценивается очень высоко и дает вам возможность подняться и в своих глазах, и по карьерной лестнице и социальным лифтом. И все это вы почувствуете на этой неделе.

Близнецы

Впереди уже виднеются совсем другие горизонты, и вы смело всматриваетесь в открывающиеся перспективы, например, в финансовой сфере. Потому что у вас появляются новые возможности улучшить материальное положение.

Рак

Конкурентная борьба может быть довольно бурной и даже разрушительной. Вы буквально становитесь на путь противостояния с конкурентами – то ли с коллегами-партнерами, или с недобросовестными конкурентами.

Лев

Ощущение одиночества не покидает вас все это время, и не важно, это ваш личный и добровольный выбор или вынужденное уединение. Вы словно спрятались от всех подальше и переосмысливает всю свою жизнь.

Дева

Грядут неожиданные изменения, и они могут быть весьма значительными – вы можете изменить место работы, окружение, жилье и вообще куда-то переехать. А на этой неделе уже можно отметить это событие в кругу друзей.

Весы

Неделя обещает быть спокойной, она не будет выделяться какими-то особыми событиями, все будет предсказуемо и стабильно, регламентировано и своевременно. И вы будете счастливы просто потому, что вы и ваши близкие живы-здоровы.

Скорпион

Могут начаться разрушительные процессы в вашей жизни, и вы теряете уже завоеванные позиции. К тому же, могут случиться и определенные сложности с деньгами, когда их настолько не будет хватать, что приходится занимать даже на самое необходимое.

Стрелец

Легкий романтическое настроение обеспечено. На горизонте появляются поклонники или поклонницы, которые будут морочить вам голову своими чувствами. И вы вроде бы то не против ответить взаимностью, но все же не совсем серьезно все это воспринимаете.

Козерог

Следите за эмоциями, не давайте им воли и возможности властвовать над вами, поскольку ваши резкие высказывания могут причинить вред вашим отношениям, которые формировались годами. Находите более дипломатические слова для выражения своих мыслей.

Водолей

Неделя больше подходит для отдыха, вы расслаблены и счастливы просто от самого факта своего существования. И хотя денег у вас сейчас не слишком много, но вы чувствуете себя удивительно довольными.

Рыбы

Будет прекрасная возможность отпраздновать в кругу близких людей свои личные достижения, а они на этой неделе будут значительными. К примеру, вы выходите на какой-то новый уровень, даже на международную арену.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.

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