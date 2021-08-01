Тельцов ждет успех, а Овнов – неприятности с деньгами: гороскоп на неделю

На неделе со 2 августа Тельцов ждет большой успех и счастье, у Львов могут разрушиться отношения, а у Овнов – возникнуть проблемы с деньгами. Вместе с тем, Весы могут получить высокую должность, а Стрельцы почувствуют влияние фортуны.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 августа. Кто проведет ее в приподнятом настроении, а кто – в безысходности, читайте дальше.

Овен

Что-то пойдет не так и эта неделя может быть не совсем финансово удачной, к примеру, могут появиться какие-то незапланированные расходы. Не все ж зависит от вас, но вы по этому поводу можете очень переживать.

Телец

Не неделя, а квинтэссенция счастья! Настроение – приподнятое, компания рядом – бомбическая, еще и куча удовольствий предвидится, и самое главное - у вас на все это будут деньги и желание познать что-то новое.

Близнецы

Это будет довольно спокойная неделя, которую лучше посвятить отдыху. Вы будто находитесь в состоянии ожидания, но вместо того, чтобы нервничать, лучше расслабьтесь и позаботьтесь о себе - больше уделяйте внимания здоровью.

Рак

Не знали печали… А как иначе назвать эту ситуацию, когда вы сами себе придумали мечту, создали все условия для ее реализации и теперь день и ночь работаете над ее воплощением, иногда забывая о еде и сне.

Лев

Велика вероятность, что сейчас ваши отношения могут быть разрушены – выясняется правда, которая не всем нравится. И это будет довольно непростой период, когда нужно или смириться и прощать, или расходиться.

Дева

Профессиональная деятельность не будет давать вам покоя, но оно того стоит, потому что приносит и деньги, и славу. А на этой неделе вы завоевываете почти международное признание. По крайней мере, контакты с иностранными партнерами вам гарантированы.

Весы

Августовская жара на вас почти не влияет – вы в такой же совершенной рабочей форме, как и обычно. И на этой неделе можете даже получить новую должность, что, кроме, дополнительной ответственности, даст вам еще и дополнительные деньги.

Скорпион

Конкурентная борьба может быть довольно безжалостной. Вы сталкиваетесь с тем, что ваши оппоненты применяют не совсем честные методы и это приводит не только к разочарованию в людях, но и к разрушительным моментам.

Стрелец

Фортуна вам улыбается, и не только в виде солнца и отпуска, но и в виде цепочки счастливых моментов – вам может повезти выиграть какие-то призы или получить гораздо больше денег и возможностей.

Козерог

Какая-то полная безысходность и безнадега, вы не понимаете, что происходит, и почему не получается так, как вы планировали. Вы словно изо всех сил мчитесь, и при этом остаетесь на одном месте, а силы между тем тратите.

Водолей

Очень мягкая неделя – в прямом и переносном смысле, ведь ничего особенного вы не делаете, только наслаждаетесь этой жизнью, к тому же, вам даже за это будут платить. Да и погода располагает к отдыху и восстановлению сил.

Рыбы

Захочется пойти наперекор обстоятельствам и соперникам, выбрать собственный путь, отгородитися и составить собственные правила этой жизни. И вы сейчас отстаиваете свое право жить по этим правилам и делать так, как вам хочется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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