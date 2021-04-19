Этот знак зодиака ждут деньги и достаток: гороскоп на неделю

С 19 апреля Тельцов ожидает настоящий триумф, в жизнь Раков ворвется что-то новое и вдохновляющее, а Дев на неделе ждут деньги и достаток.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков на картах таро на неделю с 19 по 25 апреля.

Овен

Вы хотите выбраться из сложной ситуации, прилагаете немалые усилия для того, чтобы сдвинуться с места, но все вокруг словно останавливается. Словом, вы не можете ничего делать и никуда идти, топчетесь на месте.

Телец

Вас ожидает настоящий триумф, победа на которую вы уже давно заслуживали. И вот наконец вас все поздравляют, а вы можете даже произнести благодарственную речь перед общественностью и насладиться этим успехом.

Близнецы

Неделя обещает быть спокойной, но несколько скучноватой, когда происходят привычные процессы, вы выполняете ту же работу, что и всегда, ну разве что можете получать за нее несколько больше денег, что уже приятно.

Рак

В вашу жизнь врывается что-то новое и очень вдохновляющее, и здесь, конечно, сложно удержаться и не проявлять никаких эмоций, но вам сейчас следует вести себя степенно и воспринимать все изменения так, будто вы всю жизнь так прожили.

Лев

Голова переполнена новыми идеями, мозги работают очень мощно. Такое впечатление, что у вас сейчас нет другого выхода, как придумать себе новый путь развития, так как все предыдущие уже непригодны для продвижения.

Дева

Неделя обещает деньги и достаток, потому что приходят довольно значительные состояния, которые могут сформировать вам надежный фундамент на будущее. Это не просто чуть больше денег, чем обычно, это действительно что-то очень значительное.

Весы

Вы сейчас пожинаете плоды своей предыдущей работы, получаете награды и всевозможные поощрения. И эту неделю стоит провести награждая себя, отдыхая и празднуя свои достижения, потому что вы этого достойны.

Скорпион

Деньги, имущество и вера в человечество сейчас под угрозой. Вас будут пытаться обмануть, ограбить, но все это в очень хитрый способ прикрываясь благими намерениями. Поэтому будьте особенно внимательными, когда вам что-то предлагают.

Стрелец

Слово за слово и вот уже разговор перерастает во взаимные обвинения, выяснение отношений и ссоры. И слова уже не подбираются, эпитеты звучат довольно жестокие. А завершиться все может кардинально – расставанием.

Козерог

Неделя может быть немного грустной от неопределенности и тумана, который распространился вокруг вас. Вы не совсем понимаете, что происходит, и некоторые моменты могут вас пугать. Старайтесь внести ясность и выяснить правду.

Водолей

Возможна дорога, но не в новые и неизведанные места, а в хорошо известные вам, вы возвращаетесь туда, где вам когда-то было очень хорошо. И эта поездка будет чрезвычайно своевременной и удачной, она поднимает ваше настроение и вдохновляет.

Рыбы

Понадобится вся ваша решительность и смелость, а еще умственные способности. И все это для того, чтобы быть успешными в личной жизни. Да, в любви тоже нужно проявлять смелость и иногда идти в наступление.

Как сообщал OBOZREVATEL:

как рассказала Соломка, в апреле Близнецов ждут большие перемены в деятельности и окружении и, а Львам этот месяц принесет деньги.

Овнов до конца месяца ждут деньги, Тельцов – успех на работе, а Раков – разрешение старых проблем, рассказал известный ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.

Астролог Юлия Погорельченко назвала дни апреля, которые могут оказаться очень трудными.

Ольга Соломка составила тароскоп карьеры и финансов на апрель для всех знаков зодиака.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

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