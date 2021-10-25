Тельцов поддержат, а Рыбы могут стать жертвой иллюзий: гороскоп на 25 октября

Стрельцы в понедельник могут изменить свои планы, а Овны – получить деловые предложения. Семейные дела у Весов выйдут на первый план, а Скорпионы смогут увеличить свои денежные поступления. Тельцы получат поддержку, а Рыбы могут стать жертвой обмана.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 25 октября. Что ожидает вас, читайте дальше.

Овен

Получите интересные деловые предложения, которые помогут вам и самореализоваться, и испытать свои возможности, и немного больше денег получить, причем на постоянной основе, когда вы можете рассчитывать на длительный эффект.

Телец

Видео дня

Почувствуете поддержку от сильных мира сего, когда представители уважаемых структур и очень высокопоставленные люди будут заниматься вами и вашими проблемами, предоставлять консультации, советы и протекцию.

Близнецы

Вполне себе рабочий день, с привычными обязанностями, четким и плотным графиком, запланированными задачами. Да, работы будет многовато, но и сил у вас достаточно после выходных, поэтому вы легко справитесь с нагрузками.

Рак

Даже привычные дела будут для вас обременительными, вам становится катастрофически скучно заниматься вашей работой. И хотя вы еще не решили окончательно, но уже задумались над тем, как бы разнообразить свою жизнь.

Лев

Нужно будет немного замедлить привычную беготню и прислушиваться к внутреннему голосу, присмотреться к знакам, которые будут вам подсказывать дальнейшие действия. И вы можете понять интересные вещи и сделать важные выводы.

Дева

Начиная новые проекты, вы сегодня будете находиться в приподнятом состоянии, легко и уверенно убеждаете других в своей правоте, заряжаете энтузиазмом настолько, что люди вам верят и готовы идти за вами и в огонь, и в воду.

Весы

Семейные дела сегодня становятся важнее всех других, вы можете нуждаться в помощи ваших близких, или кому-то из домашних понадобиться ваша поддержка, если не финансовая, так моральная.

Скорпион

Очень благоприятный день для бизнеса и различных финансовых дел, когда к вам приходят деньги и различные ценности. Сегодня вы можете получить отличные финансовые показатели, увеличить свои поступления, значительно приумножить накопления.

Стрелец

Новые идеи рождаются из воздуха, приходят к вам в самые неожиданные моменты и вы уже начинаете строить определенные планы и менять свой привычный жизненный график. Словом, готовьтесь к изменениям, которые вы сами и инициируете.

Козерог

День будет довольно спокойным, может даже слишком, когда вам захочется как можно меньше двигаться, спрятаться подальше от всех забот и страстей, происходящих вокруг вас, может даже пересидеть некоторое время дома.

Водолей

Крепче держитесь в седле, потому что сегодня будут просто бешеные скорости, да еще и на вас накладывается дополнительная ответственность. Но вы сейчас на коне, в хорошей форме, поэтому все испытания проходите успешно.

Рыбы

Сегодня можете попасть под чары красивых слов и стать жертвой иллюзий. Вам будут обещать просто золотые горы, да вы и сами будете рады нафантазировать себе много разных ярких картинок и купиться на эти образы.

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