Тельцов ждет романтика, а Львы отправятся в путь: гороскоп на 4-5 декабря

В жизнь Тельцов вернется романтика, а Львы в выходные отправятся в путь. Скорпионам следует посвятить эти дни учебе и развитию, а Козероги будут активными и публичными.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 4-5 декабря. Кого ожидает отдых, а кого – перемены, читайте дальше.

Овен

Вся жизнь – борьба: до обеда – с голодом, после обеда – со сном… Вот и вы в эти дни привычно будете бороться, если не с собственной физиологией или привычками, так с какими-то надуманными проблемами и уверенно их преодолевать.

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Телец

Романтическая история возвращается в вашу жизнь. И вот снова ваше сердце то сладко замирает, то начинает учащенно биться даже при мысли о предмете ваших мечтаний. Словом, любовь, как обычно, нагрянет нечаянно и внезапно.

Близнецы

Праздничное настроение будет царить на всех выходных. Возможно, вы попадете на какое-нибудь празднование или сами себе устроите День святого лентяя и проведете эти дни именно так, как вам давно хотелось, и позволив себе все.

Рак

Не надейтесь, что в эти выходные вам удастся отдохнуть, потому что впереди очень важные дела, где вы должны продемонстрировать свою силу и решительность. Впрочем, сила может таиться и в спокойной уверенности.

Лев

Беспокойный ваш характер позовет в путь и вы попытаетесь выжать из него все удовольствия и преимущества. Поэтому важно позаботиться о комфорте и не забыть не только важное и необходимое, но и лишнее и приятное.

Дева

Вы себе позволяете два дня почти ничего не делать – только отдыхать, валяться, спать, в крайнем случае – гулять. А что еще можно делать в выходные, как не отдыхать? А домашнюю работу можно перенести или распределить.

Весы

Впереди тяжкий труд, который вы на себя добровольно взяли, потому что не могли поступить иначе. Потому что считаете, что никто, кроме вас, может решиться на такой трудовой подвиг, да еще в законные выходные.

Скорпион

Посвятите эти дни учебе и развитию, сделайте все возможное, чтобы стать еще более разумными и успешными. К примеру, просто почитайте полезную книгу или научитесь чему-нибудь.

Стрелец

Создается впечатление, что в эти выходные вы если бы и захотели, то и на улицу бы не вышли, потому что все дороги перекрыты, и куда бы вы не сунулись - везде стоят препятствия, заборы и запреты…

Козерог

Вы сейчас находитесь в хорошем тонусе и готовы посвятить все выходные какой-нибудь бурной деятельности, где вы можете показать свои знания, умения и ловкость рук. Словом, будете активными и публичными.

Водолей

Вы не можете спокойно усидеть на месте и вас изо всех сил тянет на какие-либо изменения. И чем глобальнее они будут, тем вы лучше чувствуете себя, потому что захочется зачистить всю территорию и начать все сначала.

Рыбы

Вы можете настолько долго думать о том, как провести эти выходные, что не чувствуете, как они быстро пройдут. Впрочем, может это и к лучшему, потому что провести все время в раздумьях тоже иногда бывает полезно.

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