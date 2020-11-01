Неординарный астрологический период ожидает всех землян в начале следующего года. Об этом стоит знать заранее, чтобы правильно спланировать жизнь на ближайшие несколько месяцев.

Главной особенностью начала 2021-ого года станет такое расположение планет по отношению к Земле, при котором все они выстроятся в пределах одной половины зодиакального круга. А в конце января и потом ещё раз в феврале уместятся даже в одной трети круга, то есть в промежутке лишь 120 градусов, а именно: все будут расположены в пяти знаках Зодиака подряд – от Козерога до Тельца. Прочие семь знаков Зодиака в эти периоды останутся свободными от планет, а значит, не будут задействованы в формировании событий.

Когда в астрологической карте все планеты располагаются в какой-то одной зоне, а другие зоны не активированы планетами, жизненные события происходят только в одной определённой сфере, а все другие сферы почти не проявляют себя. Такая жизнь очень узконаправленная, ограниченная и негармоничная, в чём-то ущербная. В ней присутствует явный перекос и однобокость.

Поскольку в начале года наиболее влиятельными станут знаки Водолея и Тельца, причём по отношению друг к другу они окажутся в активном напряжённом аспекте с участием непредсказуемого взрывоопасного Урана, можно предположить, что зима 2021-ого года будет не самой приятной для землян.

Водолей – это новшества и неожиданности. А также корпорации и сообщества. Упрощённо: организации или корпорации, которые преследуют принципиально новые цели. Телец – всё, что относится к устоявшейся материальной базе: земля, ресурсы, продукты, финансы. Вот эти две сферы и будут находиться в конфликте друг с другом.

Как именно реализуется этот конфликт, прогнозировать сложно как раз из-за непредсказуемости Урана, который и спровоцирует напряжение. Причём 2021-ый год – это лишь начало длительного процесса глобальных перемен, так как ещё одним важным фактором данного периода является соединение Сатурна и Юпитера – аспект, который закладывает многолетнюю программу радикальных трансформаций на уровне государств, иначе говоря – новый передел мира.

Государственные и общемировые структуры подвергнутся в ближайшие годы существенным изменениям, а некоторые прекратят своё существование. Конечно, каждая страна, как и каждый человек, имеет также свой персональный гороскоп. Поэтому разные государства в разной степени будут втянуты в этот процесс. По крайней мере, прогноз для Украины на начало 2021-ого года всё ещё вполне гармоничен. А наши личные трансформации уже начались в 2013-ом году и продлятся ещё не одно десятилетие – таков уж наш персональный гороскоп.

Каким будет прогноз для Украины в продолжение остальной части 2021-ого года, рассмотрим отдельно в следующих публикациях. Но поскольку все мы живём на одной планете и тесно взаимодействуем друг с другом, с разными государствами и разными континентами, то, планируя это взаимодействие, следует проявить осторожность и предусмотрительность. Лучше не назначать на начало 2021-ого года никаких серьёзных международных проектов и перемещений. Чтобы не стать заложниками непрогнозируемых ситуаций.