Таропрогноз на 26 июля – 1 августа: четыре знака зодиака ждет успех

Гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на неделю с 26 июля по 1 августа обещает повышение авторитета Тельцам, путешествие Весам, сверхспособности Козерогам и победу Водолеям.

Об этом OBOZREVATEL рассказала таролог Вероника Кариссима. Далее приводим ее подробный прогноз на неделю для каждого знака зодиака, сделанный на Таро "Дом с привидениями" (Tarot of Haunted House).

Овен – 5 Мечей

Овен – 5 Мечей

Главная героиня карты – вооруженная кухонными ножами обиженная горничная, задумавшая месть. Таро предупреждают о том, что кто-то на этой неделе может решить свести с вами счеты или подобные мысли появятся у вас. В любом случае ничем хорошим это не закончится, справедливость восстановить вряд ли удастся. Откажитесь от этой затеи и будьте настороже.

Телец – Император

Телец – Император

Вам выпала одна из самых могущественных карт колоды Таро. Охотник на фоне трофеев, покоритель и завоеватель, уверенный в себе – вот кто такой этот главный герой. Карта обещает статус победителя и авторитет. В эти дни вам удастся продемонстрировать миру, что вы играете ключевую роль в каких-то событиях и заслуживаете большего. И вам действительно поверят.

Близнецы – 9 Жезлов

Близнецы – 9 Жезлов

На карте девушка быстро покидает дом с привидениями, прихватив с собой пылающий факел и построив за спиной огненную стену. Вопросами защиты Таро советуют заняться и вам. По какой-то причине возникнет необходимость укрепления тылов. Будьте особенно осмотрительными и мудрыми на этой неделе, не рискуйте понапрасну и подстелите соломку там, где это необходимо.

Рак – 5 Жезлов

Рак – 5 Жезлов

На этой карте изображена сцена спора. То ли мирной дискуссии о высоком, то ли выяснения отношений. Эта неделя будет достаточно активной в плане взаимодействия с людьми. Скорее всего вам придется отстаивать свою правоту. Таро советуют заручиться поддержкой союзников и доброжелателей. Но даже если оппоненты будут вас реально "доставать", не спешите пускать в ход тяжелую артиллерию. Эта битва не принесет бонусов ни вам, ни им. Поберегите силы.

Лев – 8 Жезлов

Лев – 8 Жезлов

Эта неделя может быть прорывной для вас. Огненные жезлы, символ стремительных перемен, доминируют на карте. Скорее всего, инициатором этой революции будете именно вы. Кстати, карта совпадает с вами и по стихии – стихии огня. Ваша огненная натура может вырваться наружу, чтобы изменить этот мир. Или, как минимум, ту его часть, которая окружает вас.

Дева – Колесо Фортуны

Дева – Колесо Фортуны

На этой неделе сама госпожа Удача будет вашей спутницей. Колесо Фортуны не останавливается ни на минуту, оно переменчиво, как само время. Но именно сейчас вы на его вершине. Что бы вы ни делали, все будет удаваться, обстоятельства будут крайне благоприятными. Главное – воспользоваться ими и поспешить. Постарайтесь успеть сделать главное, пока колесо не сделает новый оборот.

Весы – Колесница

Весы – Колесница

Эта неделя пройдет для вас под знаком движения – в прямом или в переносном смысле. Возможно, вы отправитесь в отпуск, в путешествие или в командировку. Возможно, вас ждет путешествие виртуальное – вверх по карьерной лестнице. Карта может говорить о том, что вам будет дана крайне сложная задача. Вы блестяще справитесь с ней, благодаря чему заслужите авторитет и уважение.

Скорпион – Сила

Скорпион – Сила

Эта карта говорит: верь в свои силы, создавай свое будущее своими руками, ты можешь больше! В классической интерпретации Сила может указывать на подчинение и обуздание собственных демонов, на борьбу со своими слабостями и пороками. Но здесь акцент на другом – на вере в себя и раскрытии своего внутреннего потенциала. Этим и рекомендуют заняться Таро на неделе.

Стрелец – Королева Мечей

Стрелец – Королева Мечей

Перед вами – символ независимой умной женщины, которая знает себе цену и знает, чего хочет от жизни. На этой неделе главную роль в вашей жизни может играть именно такая леди. Или именно вам следует примерить подобный образ. Принимая то или иное решение, Таро рекомендуют руководствоваться здравым смыслом, отбросив эмоции. Опирайтесь исключительно на проверенные факты.

Козерог – Маг

Козерог – Маг

Похоже, на этой неделе вы почувствуете, что способны на все. Эта карта – символ высшего мастерства. Она говорит о доминировании, о контроле над собственной судьбой. Но Маг может указывать и на элемент манипуляций, иллюзии, когда кто-либо пытается при помощи техник внушения заставить вас совершить то или иное действие. Как именно проиграется карта, вы узнаете совсем скоро.

Водолей – 6 Жезлов

Водолей – 6 Жезлов

Сюжет карты таков. Между несколькими мужчинами завязался горячий спор, и никто не мог доказать свою правоту. И вдруг появилась прекрасная всадница, которая сказала: эй, парни, не занимайтесь ерундой, у меня есть идея получше! – и все они последовали за ней. Это карта победы. Победа в том или ином смысле ожидает и вас. Главное – уверенность в своих силах.

Рыбы – 9 Пентаклей

Рыбы – 9 Пентаклей

Вам выпала единственная во всем этом раскладе денежная карта и ТА ЖЕ САМАЯ, что и в прошлый раз. Это символ материального благополучия и довольства. Главная героиня окружила себя самым лучшим, что можно купить за деньги, включая удобных друзей, фактически сотворив свое жизненное пространство своими руками. Сова в ее руке призывает к мудрому принятию решений. Она намекает, что иногда счастье можно найти в простых, неидеальных вещах.

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