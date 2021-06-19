Таропрогноз на 21-27 июня: знаки зодиака, которых ждет любовь

Гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 июня обещает романтические дни Овнам и Рыбам, реализацию потенциала Львам и успех Стрельцам.

Об этом OBOZREVATEL рассказала таролог Вероника Кариссима. Далее приводим ее рекомендации на неделю для каждого знака зодиака, выполненные при помощи колоды Таро Леонардо Да Винчи.

Овен – 2 Кубков

Овен – 2 Кубков

Эта карта чрезвычайно романтична. Таро обещают вам неделю, наполненную чувствами, эмоциями, удивительно гармоничными отношениями не только с любимым человеком, но и со всем окружением. Вы будете буквально излучать любовь. Люди это почувствуют и также будут настроены к вам предельно доброжелательно.

Телец – Отшельник

Телец – Отшельник

Возможно, на этой неделе у вас запланирован отпуск. Причем, такой, в котором будет минимум общения. Поход в горы, сплав по реке или что-то еще в этом роде. Путешествие может быть и небуквальным. Карта говорит об уединении, о временном отходе от дел, а также о стремлении погрузиться внутрь себя и привести в порядок мысли и чувства.

Близнецы – Король Мечей

Близнецы – Король Мечей

Если вы мужчина, то на этой неделе вы максимально проявите свои интеллектуальные способности и умение трезво оценивать ситуации. Чувства отойдут на второй план. Доминировать будет прагматизм и здравый смысл. В таком состоянии вы можете ненамеренно ранить словом или холодностью близких людей. Если вы женщина, в вашей судьбе большую роль может сыграть мужчина с такими чертами характера.

Рак – Правосудие

Рак – Правосудие

Эта неделя может быть связана с аспектом справедливости в широком смысле слова. Суд, отдача долгов или просто расстановка точек над "i" в давнем споре – может быть что угодно. Позитив карты состоит в том, что, если ваши права были ущемлены, вы сможете восстановить их. Негатив в том, что у вас может появиться ощущение, что "есть два мнения: мое и неправильное".

Лев – Туз Жезлов

Лев – Туз Жезлов

Вам выпала очень глубокая по значению карта. Так же, как и этот эмбрион, ваш огромный потенциал еще спит, но пробуждение близко. Неделя обещает революционные перемены в вашей жизни, источником которых будете вы сами. События начнут стремительно развиваться, в вашу жизнь будут приходить новые и новые возможности и устремления.

Дева – 5 Жезлов

Дева – 5 Жезлов

На этой неделе вы будете находиться в состоянии обороны, хотя особых причин для этого не будет. Главный герой прикрывается щитом, но вокруг него нет никого, обстановка умиротворяющая, над ним светит солнце – символ счастья и успеха. Совет Таро: не накручивайте себя, расслабьтесь и наслаждайтесь прекрасными летними днями.

Весы – Дьявол

Весы – Дьявол

Не бойтесь этой карты. Она говорит о том, что на этой неделе вы будете обладать особым магнетизмом. Именно вы будете диктовать этому миру правила игры и подталкивать его к активным действиям. Вы будете подкупать людей своим очарованием и они, сами не подозревая, будут плясать под вашу дудку.

Скорпион – Звезда

Скорпион – Звезда

Вам выпала прекрасная карта надежды. Самая темная ночь перед рассветом, но солнечные лучи вот-вот появятся у горизонта, и жизнь начнет играть новыми красками. На этой неделе вас могут ждать большие перемены к лучшему, выход из тупика, новый путь. Но эта карта считается медленной, поэтому приготовьтесь, что перемены не произойдут слишком быстро.

Стрелец – Солнце

Стрелец – Солнце

Это самая позитивная карта Таро. Солнце – символ успеха, счастья, победы, признания, а также предельной ясности чего бы то ни было. Таро обещают крайне удачную неделю во всех отношениях. Благополучно могут завершится испытания, все цели будут достигнуты, отношения налажены, а все тайны раскрыты.

Козерог – Умеренность

Козерог – Умеренность

Эта неделя может пройти под знаком балансирования между желаниями и возможностями. Таро советуют не впадать в крайности – ни в плане расточительства, ни в плане других излишеств. Пусть всё идет своим чередом. Не торопите события, не напрягайте ни свой кошелек, ни свое тело. Карта также может говорить о восстановлении здоровья.

Водолей – 4 Денариев

Водолей – 4 Денариев

Видимо, в последнее время вы активно тратили сбережения. И вот пришел момент, когда всерьез придется подумать об экономии. Неделя будет связана с восстановлением утраченного финансового баланса. Вы вплотную займетесь сбережением и приумножением личного капитала. Карта также может предупреждать о слишком большой концентрации на материальных вопросах.

Рыбы – Паж Кубков

Рыбы – Паж Кубков

Неделя пройдет под знаком романтических чувств. Но скорее всего эти чувства будут довольно поверхностными и нестойкими. Чем бы вы ни увлеклись – человеком или идеей, - этого увлечения надолго не хватит. Но само по себе это состояние оторванности от реальности, мечтательности и непрактичности принесет немало приятных минут.

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