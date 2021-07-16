Таропрогноз на 19-25 июля: кто сразится с врагами и победит

Гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля обещает период романтики Тельцам, семейное счастье Ракам и большие перемены Стрельцам.

Об этом OBOZREVATEL рассказала таролог Вероника Кариссима. Далее приводим ее прогноз на неделю для каждого знака зодиака, сделанный на Таро Светлого Провидца.

Овен – Шут

Овен – Шут

Это самая первая карта колоды Таро, с которой начинается "путь героя". Она символизирует начало движения к новой глобальной цели, к новым вершинам. Главная героиня, прикрыв глаза и взяв в руки магический кристалл, наклонилась над обрывом, готовая отдаться в руки судьбе. То же самое Таро рекомендуют и вам. Доверьтесь провидению и собственной интуиции, и ничего не бойтесь.

Телец – Паж Кубков

Телец – Паж Кубков

Эта неделя пройдет для вас под знаком романтических переживаний и мечтаний. Возможно новое любовное увлечение, чувство, которое буквально вознесет вас к небесам. Если же в личной жизни у вас все определено, карта может говорить о романтическом настрое в более широком смысле. Вместо того, чтобы заниматься серьезными вещами, вы будете витать в облаках, думая о прекрасном.

Близнецы – 8 Кубков

Близнецы – 8 Кубков

Судя по этой карте, неделя может стать в чем-то переломной для вас. Главная героиня уходит от огня рукотворного к огню нерукотворному, к солнцу. Возможно, вы осознаете искусственность чего-то в вашей жизни – отношений, целей и прочего – и захотите найти что-то настоящее, истинное, цельное. В классической интерпретации эта карта символизирует сознательный уход человека с "праздника жизни" к новым неизведанным горизонтам.

Рак – 10 Кубков

Рак – 10 Кубков

Вам выпала одна из самых позитивных карт колоды Таро. Это символ счастья в личной жизни и счастья в широком смысле слова, символ гармонии внутри себя и в окружении, достижения душевного благополучия. Это тот самый момент, когда хочется сказать: "остановись, мгновенье, ты прекрасно!" Что ж, вам можно пожелать лишь насладиться в полной мере этим прекрасным периодом.

Лев – Справедливость

Лев – Справедливость

На этой неделе наиболее актуальной темой для вас может стать тема выведения людей или ситуаций на чистую воду и тема воздаяния. Может сложиться ситуация, которая позволит вам увидеть людей вокруг в их истинном свете, неприглядными, без масок. Новое лицо вы можете увидеть и в зеркале. Таро рекомендуют воспользоваться этим даром прозрения и сделать оргвыводы.

Дева – 7 Жезлов

Дева – 7 Жезлов

В эти дни ваши враги, недоброжелатели и завистники могут заметно активизироваться. Но по большому счету они не смогут причинить вам вреда. Их уколы и нападки не смогут пробить прочную броню вашего тотального спокойствия и уверенности в себе. Весь негатив будет оставаться на периферии вашего внимания, но внутреннее равновесие останется неизменным. В качестве совета эта карта может указывать на духовные практики, медитацию и прочее, чтобы еще более укрепить свои энергетические позиции и личные границы.

Весы – Суд

Весы – Суд

Эта карта посвящена освобождению. На этой неделе вам необходимо тотально простить себя и тех, кто вас обидел, за все ошибки, вольные или невольные, отпустить и себя, и их. Сделав это, вы сможете сбросить огромный груз с души и воспарить, подняться над ситуацией, став по сути новым человеком. "Сегодня новый день". Пусть эта фраза станет вашей аффирмацией.

Скорпион – Умеренность

Скорпион – Умеренность

Ключевое слово этой недели – баланс. Главный герой – ангел –уравновешивает солнце и луну, небесное и земное, плохое и хорошее, черное и белое и все остальные полюса. Карта посвящена магическому процессу алхимии, когда из двух элементов рождается третий. Эта карта – про нахождение золотой середины, про отказ от крайностей, а также про восстановление и исцеление.

Стрелец – 8 Жезлов

Стрелец – 8 Жезлов

Таро обещают вам очень активную неделю. Возможны стремительные перемены в привычном порядке вещей. То, что оставалось неизменным на протяжении лет и десятилетий, может быть подвергнуто серьезным преобразованиям. Они могут касаться как незначительных вещей, так и вещей глобальных. Совет Таро: не бойтесь этих перемен, идите им навстречу и знайте, что они эволюционны.

Козерог – Императрица

Козерог – Императрица

Эта карта символизирует щедрость природы и природу как таковую, а также женский аспект мироздания. Неделя может пройти под знаком заботы и питания чего-то, что растет и развивается, будь то что-то реальное или виртуальное, растение или идея, человек или проект. Таро также советуют проявлять качества Императрицы и вам, то есть быть щедрыми и заботиться о тех, кто рядом.

Водолей – 9 Кубков

Водолей – 9 Кубков

Эта карта – символ праздного времяпрепровождения. Возможно, ваш отпуск выпадает на эту неделю, или просто забот в эти дни будет намного меньше, чем обычно. Иногда карта может указывать на вечеринку в приятной компании с алкоголем, легким общением и развлечениями, иногда – на состояние самодостаточности, когда человек доволен всем, что имеет, не нуждаясь больше ни в ком и ни в чем.

Рыбы – 9 Пентаклей

Рыбы – 9 Пентаклей

Эта карта в чем-то созвучна с предыдущей, но имеет свои особенности. Она символизирует состояние полного удовлетворения, прежде всего, в материальном плане. Главная героиня имеет все, о чем только может мечтать среднестатистический человек – деньги, шикарный дом, статусные друзья и даже статусные враги. Это золотая клетка. И все же она золотая. Наслаждайтесь моментом!

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!