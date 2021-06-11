Таропрогноз на 14-20 июня: знаки зодиака, которых ждут победа и успех

Гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 июня обещает насыщенный событиями период Весам и Козерогам, победу Близнецам и достижение большой цели Козерогам. Овнам карты советуют быть настороже.

Об этом OBOZREVATEL рассказала таролог Вероника Кариссима. Далее приводим ее рекомендации на неделю для каждого знака зодиака, выполненные при помощи колоды Таро Райдера-Уэйта.

Овен – 7 Мечей

Овен – 7 Мечей

На этой неделе Таро советуют вам быть настороже. Возможно, кто-то в вашем окружении попытается завладеть вашей собственностью – интеллектуальной или материальной. Главное – не спать, а бодрствовать и быть готовым защищать свое имущество и свои интересы. Но если на обман решитесь вы сами, он может принести свои позитивные плоды.

Телец – Император

Телец – Император

На этой неделе Таро обещают вам авторитет и уважение окружающих. Фактически вы сами будете управлять своей судьбой. Пусть ваши решения будут взвешенными и мудрыми, а сердце – добрым и справедливым. Проявляйте терпимость и снисхождение к тем, кто зависит от вас, а также волю и решимость, когда речь идет о достижении цели.

Близнецы – 6 Жезлов

Близнецы – 6 Жезлов

Вам выпала карта победителя. На этой неделе Таро пророчат вам настоящий триумф и почет. Фигурально выражаясь, вы, как герой этой карты, под звуки оваций въедете в покоренный город. Цель, к которой вы давно шли, будет достигнута. Совет карт: постарайтесь помнить, что любая слава преходяща, и оставаться человеком даже тогда, когда окажетесь на вершине.

Рак – 10 Пентаклей

Рак – 10 Пентаклей

Вам выпала одна из лучших карт колоды Таро. Ее можно назвать "дом полная чаша". Это символ благосостояния и благополучия не просто семьи, а целого рода. На этой неделе может существенно активизироваться общение с родственниками, в том числе старшего поколения. Карта может говорить и о наследстве или работе в компании, основанной на семейном бизнесе.

Лев – 4 Жезлов

Лев – 4 Жезлов

Эта карта – символ гармоничного взаимодействия. На этой неделе любые контакты, и личные, и рабочие, любые переговоры будут даваться вам особенно легко. Все будет идти как по маслу. Скорее всего, не будет необходимости в отстаивании своей точки зрения. Совет карт: пользуйтесь благоприятной возможностью, чтобы разрулить все старые конфликты. Получить прощение в эти дни будет очень легко.

Дева – 6 Кубков

Дева – 6 Кубков

Эта неделя пройдет для вас под знаком приятных воспоминаний. То ли о детстве, то ли о местах, где вы были счастливы, то ли о людях, которые подарили вам лучшие минуты. Возможно также появление "людей из прошлого" - возобновление старых контактов – или актуализация давно забытых тем. Совет карт: обращайте внимание на любые отсылки к прошлому, они могут быть очень важны.

Весы – 2 Пентаклей

Весы – 2 Пентаклей

Неделя обещает быть очень активной и суетливой. Придется успевать сразу на всех фронтах, жонглировать задачами и делами. Ситуация будет меняться по 25 раз в день, и вам придется приспосабливаться к ней и балансировать. Тем не менее, если вы справитесь, это добавит баллов к вашему рейтингу и откроет новые возможности.

Скорпион – 2 Жезлов

Скорпион – 2 Жезлов

На этой неделе ваше положение будет устойчивым. Вы будете пользоваться плодами своих прошлых достижений и одновременно задумываться о том, что находится за следующим поворотом дороги. Расширение горизонтов, новые идеи и устремления образуют основной фон этих дней. Совет карт: не бойтесь выйти из зоны комфорта и попробовать себя в новой роли. Повышайте самооценку. Вы способны на большее.

Стрелец – Король Мечей

Стрелец – Король Мечей

Эта карта символизирует конкретного человека с конкретными чертами характера. Если вы узнаете в главном герое себя, то на этой неделе вы будете использовать свой интеллект на все сто, отбросив эмоции. Для вас это будет время сильных решений. Если же это не вы, то карта может говорить о том, что именно такой человек – безэмоциональный интеллектуал – будет играть в вашей жизни важную роль.

Козерог – Колесница

Козерог – Колесница

Вам выпала одна из самых динамичных карт колоды Таро. Она говорит о стремительном движении – то ли реальном, то ли виртуальном. Все вокруг придет в движение, времени будет катастрофически не хватать, но речь здесь не о мышиной возне. Уровень задач, которые вы будете решать, будет по-настоящему высоким. Ваш социальный статус и авторитет могут пойти вверх.

Водолей – Повешенный

Водолей – Повешенный

Скорее всего, эта неделя пройдет без активных действий с вашей стороны. Эта карта говорит о ситуации, когда человек никак не может повлиять на то, что происходит вокруг. Единственная предусмотренная опция – наблюдение и анализ. Этим и займитесь. Совет карт: остановитесь хотя бы на время и восстановите силы. Эта пауза пойдет вам на пользу.

Рыбы – Мир

Рыбы – Мир

Эта карта символизирует достижение глобальной цели, иногда – цели всей жизни. В лайт-варианте речь может идти о благополучном разрешении вопроса, которому вы посвятили много сил и времени. Сделав полный оборот, стрелка часов вернулась в исходное положение, приобретя новые качества. Как именно проиграется эта карта, вы узнаете скоро. В самом общем смысле она говорит об умиротворении.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!