Таропрогноз на 12-18 июля: знаки зодиака, которым пора в отпуск

Гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июля советует Овнам проявлять эмоции, Львам заняться построением защиты, а Весам умиротвориться. Рыбам следует расставить все точки над "i", а Близнецам уйти из сложной ситуации.

Об этом OBOZREVATEL рассказала таролог Вероника Кариссима. Далее приводим ее рекомендации на неделю для каждого знака зодиака, сделанные на Таро Современного Заклинателя.

Овен – Туз Кубков

Овен – Туз Кубков

Вам выпала карта сильных эмоций, причем, эмоций с разными знаками, и "плюс", и "минус". Таро советуют вам разрешить себе испытывать всю гамму чувств, отпустить себя в свободное плавание по этому морю, освободиться от оков и просто быть собой. Не надо подстраиваться под окружающих, не надо демонстрировать им какую-то желаемую эмоцию. Не сдерживайте себя. Дайте этой чаше пролиться.

Телец – 10 Кубков

Телец – 10 Кубков

Эта карта символизирует высшее счастье, высшую радость, разделенную с близкими и единомышленниками. Таро советуют насладиться моментом успеха, взаимопонимания, гармонии. И просто отдохнуть в приятной компании, на природе, у реки или моря. Похоже, вы действительно заслужили этот отдых, потому что добились многого. Этот небольшой релакс поможет вам с новыми силами идти к новым победам.

Близнецы – 6 Мечей

Близнецы – 6 Мечей

Вам выпала карта, символизирующая вынужденный уход из ситуации. Главная героиня, взяв с собой самое ценное, отправляется в путь к новым неизвестным берегам. Таро советуют посмотреть на вещи непредвзято, оценить обстановку и принять взвешенное решение. Возможно, оно будет непростым. И все же обстановку надо менять. На старом месте движения вперед уже не будет. Обратите внимание на управляющего этой ладьей с символом солнца над головой. Вас будут направлять сами боги.

Рак – Король Пентаклей

Рак – Король Пентаклей

Эта карта символизирует успешного обеспеченного мужчину, обладающего всей полнотой материальной власти. На этой неделе Таро советуют вам уделить максимум внимания своим финансам, сбережениям, активам, недвижимости и прочему. Будьте прагматичны, когда речь идет о ваших интересах, мудро распоряжайтесь имеющимися средствами и приумножайте их.

Лев – 9 Жезлов

Лев – 9 Жезлов

Львы, Таро советуют вам обратить особое внимание на состояние своей защиты – внутренней и внешней. На этой неделе она вам понадобится как никогда. Даже если вы думаете, что вам ничего не грозит, просто на всякий случай, для подстраховки, подстелите соломку в самых потенциально опасных местах. В конце концов, завяжите красную нить на запястье, возьмите с собой в дорогу амулет. Лишним это не будет.

Дева – Король Мечей

Дева – Король Мечей

Эта карта – символ человека властного и умного, который не приемлет сентиментов, который решительно отсекает второстепенное от главного. Точно так же Таро советуют поступать и вам. На этой неделе ваш ум должен быть холодным и острым, как меч. Продемонстрируйте окружающим свой авторитет и готовность идти до конца. И четко сформулируйте свои цели. Это уже половина успеха.

Весы – Мир

Весы – Мир

Эта карта является венцом колоды Таро. Она символизирует достижение высшей цели и умиротворение. Вам советуют завершить какой-то важный этап жизни – завершить на позитивной ноте, победителем. И на какое-то время зависнуть на этой вершине, на этом плато, поглядывая на новые, еще не покоренные, вершины. Но активность отложите на потом. Это время используйте для отдыха.

Скорпион – Императрица

Скорпион – Императрица

Это одна из самых мощных и "ресурсных" карт Таро. Она символизирует силу и щедрость природы как таковой во всех ее аспектах. На этой неделе Таро рекомендуют вам заняться восстановлением своей материальности – начиная с собственного тела и заканчивая финансами. Любые оздоровительные мероприятия, комплексы и курсы приветствуются. Отдых на природе крайне показан. Шаги по укреплению благосостояния будут успешны.

Стрелец – Семерка Жезлов

Стрелец – Семерка Жезлов

Эта карта символизирует ситуацию борьбы, в которой вы имеете преимущество. На этой неделе вы можете оказаться на баррикадах, в ситуации, когда придется отстаивать свое место под солнцем. Но судьба будет на вашей стороне. Ваша задача – лишь делать свое дело, не изменять своим принципам, быть на светлой стороне и верить в свои силы.

Козерог – Рыцарь Жезлов

Козерог – Рыцарь Жезлов

Это одна из самых динамичных карт колоды. Главный герой, облаченный в доспехи, мчится на гигантском орле, держа в руке огненный жезл. Таро советуют вам проявить активность на этой неделе. Возможен прорыв в каком-то важном вопросе, но только при условии, что вы не будете бездействовать. Вперед и только вперед! Но и о защите также не забудьте.

Водолей – 6 Жезлов

Водолей – 6 Жезлов

Эта карта – карта победы. Таро советуют быть победителем в какой-то ситуации, не тушеваться, не скромничать, не преуменьшать свою роль в том или ином достижении. Скажите всем: это моя заслуга! И окружающие, наконец, поймут, что вы заслуживаете большего – и социального положения, и материального вознаграждения. Если все пойдет хорошо, возможно продвижение по карьерной лестнице.

Рыбы – Высший Суд

Рыбы – Высший Суд

Это самая справедливая карта колоды Таро. На этой неделе вам рекомендуется бороться за правду любыми возможными способами. Вы можете полностью пересмотреть свое окружение, отсечь токсичных друзей, которые тянут вниз, и повернуться лицом к тем, кто вдохновляет вас и заставляет меняться в лучшую сторону. Карта также может говорить о необходимости прощения старых обид.

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