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Четыре знака зодиака, которых ждет неудача с 12 июля: кто может остаться без денег

2.1т
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С 12 июля Раки могут получить бешеное переутомление, если себя не беречь, а Дев ждут эмоциональные всплески и ссоры. В то же время Весы будут бояться проявить смелость, а Скорпионам стоит быть осторожными в финансовых вопросах.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка назвала OBOZREVATEL четыре знака, которым не повезет на неделе с 12 по 18 июля.

Рак

Сейчас ваше самочувствие – не на высоте, вы слишком много работали и работаете, не жалея себя, не соблюдаете здорового баланса труда и отдыха, и как результат – безумное переутомление, которое не дает вам двигаться вперед.

Дева

На этой неделе ваша повышенная эмоциональность может привести к изменениям в общении. И различные эмоциональные всплески способствуют недоразумениям и ссорам на ровном месте по совершенно незначительным и надуманным поводам.

Весы

Излишняя осторожность, оказывается, тоже может навредить, вы себя так запугали различными опасностями, так перестраховывались, что теперь, когда нужно проявить свою смелость и идти вперед, вы отступаете.

Скорпион

Будьте особенно осторожны и внимательны в финансовых вопросах, так как можете пострадать от действий мошенников и злоумышленников. Поэтому, чтобы остаться с деньгами и имуществом, лучше вообще перенести все денежные и имущественные операции.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
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