Четыре знака зодиака, которых ждет неудача с 12 июля: кто может остаться без денег

С 12 июля Раки могут получить бешеное переутомление, если себя не беречь, а Дев ждут эмоциональные всплески и ссоры. В то же время Весы будут бояться проявить смелость, а Скорпионам стоит быть осторожными в финансовых вопросах.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка назвала OBOZREVATEL четыре знака, которым не повезет на неделе с 12 по 18 июля.

Рак

Сейчас ваше самочувствие – не на высоте, вы слишком много работали и работаете, не жалея себя, не соблюдаете здорового баланса труда и отдыха, и как результат – безумное переутомление, которое не дает вам двигаться вперед.

Дева

На этой неделе ваша повышенная эмоциональность может привести к изменениям в общении. И различные эмоциональные всплески способствуют недоразумениям и ссорам на ровном месте по совершенно незначительным и надуманным поводам.

Весы

Излишняя осторожность, оказывается, тоже может навредить, вы себя так запугали различными опасностями, так перестраховывались, что теперь, когда нужно проявить свою смелость и идти вперед, вы отступаете.

Скорпион

Будьте особенно осторожны и внимательны в финансовых вопросах, так как можете пострадать от действий мошенников и злоумышленников. Поэтому, чтобы остаться с деньгами и имуществом, лучше вообще перенести все денежные и имущественные операции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Астрологи определили спортивные дисциплины для каждого астрологического знака. Они предлагают выбрать вид спорта, который идеально подходит для вашей личности.

Также названы три знака зодиака, которым в июле будет везти во всем. Рожденным под этими знаками придет огромная доза вдохновения и воображения.

Астролог назвала наиболее одинокий знак зодиака, которому трудно строить отношения с людьми.

Ученые определили, кто из знаков зодиакального круга имеет больше всего шансов стать миллиардером, проанализировав богачей из списка Forbes. На вершине рейтинга находятся рожденные под знаком Весов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!