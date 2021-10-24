Тайна появления изображений лиц в одном из домов города Бельмес (Испания) не разгадана с 1971 года – года, когда они проявились там впервые. Меня попросили прокомментировать этот феномен.

Скажу следующее: в эзотерике есть понятие "магических зеркал" и "магических экранов". "Экраны" – это легчайшие частички вещества, способные оседать на силовых линиях энергетических полей и делать их доступными наблюдению.

Видео дня

Как пример, во время сильных туманов в лесах под Киево-Печерской лаврой некоторые люди видят всадников на конях, как бы "сотканных" из тумана. Объясняют этот феномен так. В древности под стенами лавры разразилась яростная битва, которая запечатлелась в эфирном поле. И теперь во время сильных туманов мельчайшие частички воды оседают на линиях эфирного поля, делая образы доступными наблюдению. Туман в данном случае является "магическим экраном".

Магическим экраном могут быть разные природные вещества: дым, туман, облака, перегретый пар, песок, чайная гуща, кофейная гуща, пламя свечей, воск... и т.д. Даже краска.

Приведу пример. Приезжаете вы в гости к родственникам в село. А они как раз покрасили стену кладовки. На второй день краска высыхает, а на ней проявляются образы.

Вы смотрите – и видите реальные картины в пятнах краски – корову в коровнике, будку с собакой, ваших родственников на крыльце дома, яблоневый сад – все картины окружающей вас реальности. Они ушли в информационное поле, а оттуда проявились в краске.

Бельмесские лица – это тоже феномен магических экранов, только в роли экрана выступают камни.

Но в случае с Бельмесскими каменными лицами есть еще один фактор. Кто-то из живущих в доме обладал повышенной энергетикой, которая и явилась "спусковым крючком" процесса.

В таких помещениях жить безопасно, потому что главная проблема людей, живущих в них – страх перед этим феноменом. Именно страх приносит психосфере человека разрушение.

Если же такой феномен хотели прекратить, прибегали к богослужению в честь женской Энергии Абсолютного в любой её форме (Шакти, Мать Миров, Адима, Мать-Земля и т.д.). Энергия Матери способна такой процесс прекратить.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.