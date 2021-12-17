Сюрпризы, дорога или чудо: гороскоп для всех знаков зодиака на 17 декабря

Овны получат приятные подарки, а Близнецы могут отправиться в дальнюю дорогу, даже если ее не планировали. В пятницу удача будет на стороне Весов, когда они смогут поверить в чудо, а вот Рыбам в этот день не стоит залезать в долги.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на картах таро на 17 декабря. Кого ожидает продуктивный день, а кого – важный выбор, читайте дальше.

Овен

Приходит время подарков, и вы сегодня уже получаете приятные сюрпризы, причем от людей, которые вам ничем не обязаны. И тут вдруг вас захотят удивить и подарить что-нибудь очень необычное и особенное.

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Телец

Обучение сегодня будет особенно продуктивным, даже если вы уже давно не сидите за партой, найдется тот аспект вашей деятельности или знания, которые вам нужно будет усвоить. И это даст вам уверенность и новый толчок к познанию мира.

Близнецы

Даже если вы никуда особо не собирались, сегодня может случиться дорога, может, даже дальняя. И вам нужно будет срочно собраться и отправиться в путь, не забыв не только о документах, деньгах и билетах, но и позаботиться о комфорте и удовольствиях.

Рак

Если сегодня перед вами будет стоять какой-нибудь важный выбор, то не стоит делать его именно сейчас. Мудрее будет все как следует взвесить, посоветоваться и может даже отложить это решение на время, чтобы успокоиться.

Лев

Сегодня вы убедитесь в собственной силе, впрочем, это не обязательно может быть физическая мощь, вы можете проявить силу ума или духа. Даже в покое и равновесии могут крыться очень мощные силы.

Дева

Приходится выступать перед людьми. Возможно, у вас уже проходят празднества, корпоративы, где можно блеснуть не только нарядами и украшениями, но и умом и выступлениями, сорвать аплодисменты благодарных зрителей.

Весы

Один из тех удивительных дней, когда вы можете поверить в чудо, ведь окажется, что фортуна на вашей стороне и волшебным образом с вами случается то, чего вы не ожидали, но к чему действительно стремились.

Скорпион

Вы уже несколько пресытились тем, чем занимаетесь и можете почувствовать усталость и желание переключиться на какие-нибудь другие занятия, чтобы как-то освежить ощущения. Да и люди, которые вам сегодня встречаются, вызывают в вас неимоверную скуку.

Стрелец

Сегодня вам нужно будет доказать себе, коллегам и соперникам то, какие вы молодцы, насколько вам удается бороться со сложностями и преодолевать препятствия. Словом, будете сражаться и побеждать. И собственные предрассудки, и происки врагов.

Козерог

Завершайте уже наконец все дела, которые вы накопили за эту неделю, не оставляйте их на потом, потому что с понедельника вас ожидает очередная порция того, что вам нужно будет срочно сделать.

Водолей

Развивайте сегодня ваше дело, бизнес, делайте все, чтобы о вас узнало как можно больше людей и организаций: распространяйте рекламу, вовсю хвалите и себя, и ваши товары с услугами, не скупитесь на хорошие слова.

Рыбы

Сегодня следует быть скромнее в расходах, ведь можете не справиться со страстями, значительно превысить бюджет и залезть в долги, что перед праздниками и неясными перспективами января будут совсем неуместными.

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