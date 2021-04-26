Суперлуние 27 апреля: когда смотреть и чем грозит

Во вторник, 27 апреля, в 6:33 по киевскому времени украинцы смогут наблюдать Суперлуние – необычное явление, когда спутник Земли будет казаться на 10% больше, чем обычно.

Огромную Луну розового оттенка можно будет видеть в течение трех дней. OBOZREVATEL рассказывает о том, как это может повлиять на людей и их дела.

Почему Суперлуние "розовое"

Апрельское полнолуние астрологи называют "розовым" вовсе не потому, что в это время спутник Земли окрашивается в розовый цвет, хотя такой эффект тоже возможен. Его называют так в честь одного из весенних первоцветов – флокса, который имеет насыщенный розовый цвет, объяснила в комментарии ТСН астропсихолог Валентина Виттрока. В разные годы флоксы цветут в разное время, но неизменно одно – их цветение странным образом совпадает с полнолунием, а в нынешнем году еще и Суперлунием.

Особенности Суперлуния в апреле-2021

Астрологи утверждают, что это явление – не очень благоприятный период. Оно наступает во вторник, когда покровительствует планета войны Марс. Любые коммуникации в этот день могут быть затруднены, так как он будет наполнен агрессией, силой, грубостью. Мелкая ссора или недопонимание якобы могут перерасти в затяжной конфликт, также есть риск получить физическую травму.

"Розовым" Суперлуние назвали в честь флокс

Кроме этого, 27 апреля Луна зайдет в сектор Скорпиона, а это сочетание тоже считается негативным и усиливает возможность получения бытовых травм, аварий на дорогах, вероятность конфликтов, выяснений отношений, которые могут закончиться банальной дракой. Астрологи говорят, что в такой период раздражение будет зашкаливать, беспокойство расти, а здоровье ухудшаться.

В довершение бед, Плутон 27 числа уйдет в ретродвижение, а это значит, что людям постоянно будут вставлять палки в колеса.

Что не нужно делать в Суперлуние-2021

Отмечается, что в такое время главное – не позволять своему настроению брать верх над разумом. Нужно держать чувства под контролем и стараться не выплескивать злость и раздражение на окружающих. Также важно быть терпимее к словам и поступкам других людей, даже если они кажутся обидными или глупыми.

Важные дела астрологи советуют отложить на три-четыре дня, пока пройдет Суперлуние. Ведь повышенный негативный фон – не лучший компаньон для принятия ответственных решений.

В этот период нежелательны работы в саду и огороде, не рекомендуется стрижка волос и ногтей, окрашивание волос, лечение зубов, косметические процедуры.

Что можно делать в Суперлуние-2021

При Суперлунии стоит избавляться от всего старого и ненужного. Также хорошо заниматься распродажей ненужных вам, но вполне еще качественных вещей – игрушек, книг, украшений и т. д.

Очистительные процедуры организма тоже пойдут на пользу. Еще убывающая Луна дает хорошую возможность закончить начатые дела, поэтому такие дни подойдут для спокойного времяпрепровождения, занятия любимыми делами, отдыха, встречи с друзьями, расслабляющего массажа, медитации.

Как сообщал OBOZREVATEL, с конца марта по середину апреля на Земле прошло несколько магнитных бурь. Последняя была зафиксирована 25 апреля.

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