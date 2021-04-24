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Игорь Мехеда
Игорь Мехеда
Астролог, нумеролог Все статьи автора

Судьбоносное полнолуние 27 апреля

1.5т
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27 апреля 2021 года в 06:33 начнется розовое полнолуние. Розовым его называют из-за того, что начинается цветение садов, и цвет самой луны напоминает цветение плодовых деревьев.

Это полнолуние является также суперлунием. Как известно, луна вращается вокруг земли по эллиптической орбите, и поэтому то приближается к ней, то удаляется. Точки максимального приближения луны к земле, совпадающие с полнолуниями, называют суперлунием.

Суперлуние оказывает мощное воздействие на людей и процессы в природе на протяжении двух суток с момента его начала. Суперлуние активизирует и ускоряет все процессы. Люди во время суперлуний демонстрируют повышенную физическую активность.

Многие астрологи в разных странах мира уже поспешили объявить апрельское полнолуние 2021 года "кармическим". Почему они так решили? Из-за того, что Сатурн, Луна и Солнце, а также Нептун, Луна и Сатурн образуют два Тау-квадрата. Тау-квадрат – это напряженные аспекты между планетами, когда напряженность настолько велика, что может вызвать неожиданные события. Например – старые друзья поссорились. Или, наоборот, помирились. Тау-квадрат вызывает провокации по принципу "где тонко – там и рвется", так как предоставляет возможность ментальным кармическим узлам реализоваться на физическом плане. Однако это полнолуние примечательно ещё и тем, что уже к 11:33 тау-квадратов будет целых 4!

Во время полнолуния будет интенсивно действовать в соединении с другими небесными объектами четыре звезды. Общее влияние звезд на полнолуние – познание тайн, открытие тайн, обнародование тайн, повышенная активность всех процессов.

Солнце в соединении со звездой Металах (звезда в созвездии Треугольника). Звезда влияет на скорость процессов во всем человеческом социуме в целом и жизнь огненных знаков Зодиака (Тригона огня – Овен, Лев, Стрелец), в частности.

Луна в соединении с звездой Гакрукс (гамма Южного Креста) вызывает ясное ощущение человеком глубинного смысла бытия, чувствование законов и тайн природы.

Звезда Ахирд (созвездие Кассиопея) в соединении с Ураном вызывает у людей способности к образованию и пониманию, также может активировать дар поэта.

Звезда Дженах (эпсилон созвездия Лебедь) в соединении с Юпитером обозначает "Крыло Лебедя" – небесной птицы. У древних арабов звезда еще называлась Рух. Дело в том, что словом Рух называли в древности само созвездие Лебедя, а также одну из его звезд Дженах. Именно в соединении с этой звездой в 1846 году была открыта планета Нептун. Напомним, что в языках народов Ближнего Востока слова "Рух", "Руах" обозначают еще и Дух, а в арабской мифологии птица Рух является не только самой гигантской мистической птицей, но и "матерью всех джиннов".

Созвездие Лебедя считается инициатором посвящений. Христианские теологи называли это созвездие "Северным Крестом" и утверждали, что звезды, составляющие его, образуют знак креста и – справа и слева от знака креста – греческие буквы "альфа" (созвездие Дельфина) и "омега" (созвездие Лиры). Сакральным смыслом наделяли созвездие и поклонники мистерий Орфея. Влияние звезды Дженах – усиление стремления к познанию тайн и увенчание такого стремления успехом. К полудню 27 апреля звезда Дженах встанет в точке середины неба.

Поэтому о "кармичности" полнолуния говорить рано. Оно всего лишь вызовет испытание многих вещей на прочность.

Однако судьбоносным полнолуние все же является. Соединение Юпитера со знаком Северного Креста (созвездие Лебедя) и Луны с Гакруксом (созвездие Южный Крест) фактически ставит время полнолуния между Северным и Южным Крестами, обозначаемыми не в только в астрологии, но и во многих религиях как сакральные полюса мира.

Именно это "междукрестье" этого явления и может вызвать как крушение, так и налаживание судеб.

Самым простым способом направить силу полнолуния во благо будет посыл в небо лунным божествам из сердечной чакры импульсов любви, загадывание желаний, чтение мантр лунной богине и другие обряды, принятые на полнолуние.

Расположение звезд и планет во время полнолуния 27 апреля 2021 года.
Расположение звезд и планет во время полнолуния 27 апреля 2021 года. Источник: Игорь Мехеда

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