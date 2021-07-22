Стресс, депрессия и приступ паники: астрологи назвали самый тревожный знак зодиака

Жизнь периодически преподносит всем испытания в виде стрессовых ситуаций, но один знак зодиака склонен к беспокойству без повода. Для него большой проблемой является то, что планы могут быть нарушены в один миг.

Астрологи издания Femina заявили, что Рыбы плохо справляются с депрессивными эмоциями. Они склонны к тревожности и тяжело переживают малейшие проблемы.

Представители этого знака выделяются темпераментом. Часто тревожные и депрессивные Рыбы плохо преодолевают трудные периоды в жизни. Они держат все в себе и часто скрывают эмоции. Усиливает проблему то, что они не могут открыто озвучивать вопросы, которые волнуют их.

Рыбы могут легко впадать в депрессию и страдать от приступов паники, но будут пытаться со всех сил скрыть это от окружающих. Им нужно научиться контролировать свои эмоции и принимать помощь от других.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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