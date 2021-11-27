Стрельцы получат подарки, а Львы отправятся в путешествие: гороскоп на 27-28 ноября

Стрельцы получат от жизни невероятные подарки, а Водолеев могут пригласить на собеседование с перспективой начать интересный проект. Для Львов будет удачной идея попутешествовать, а для Рыб – собрать дружную компанию.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 27-28 ноября. Что ждет все знаки зодиака, читайте дальше.

Овен

Отдыхать сейчас не придется, потому что слишком много у вас планов и забот, возможно, вы перенесли на выходные всю работу, чтобы спокойно ее разобрать. Успешное решение всех производственных вопросов поможет вам подняться на высшую ступень в карьере.

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Телец

Можете спокойно отдыхать, никто и ничто вас не побеспокоит, да и вы сами не склонны превращать законные выходные в трудовые будни. Так что будете вести ленивый образ жизни, валяться в постели и смотреть сериалы.

Близнецы

Эти дни будут исполнены любви. И не важно, будут ли они касаться вашей частной жизни или семейной, или это вы почувствуете любовь ваших родных, главное, что выходные будут очень милыми, местами эмоциональными, а в целом - светлыми.

Рак

Эти выходные могут положить начало вашему новому бизнесу, и пусть он будет совсем небольшим или пока еще в виде идеи, но он обещает хорошие финансовые перспективы, да еще и ощущение самореализации.

Лев

Если вы вдруг решите путешествовать, то это будет достаточно удачной идеей во всех смыслах. Вы ведь и новых впечатлений наберетесь, и время прекрасно проведете, и познакомиться с невероятными людьми, а некоторые даже роман заведут.

Дева

Хотя планы у вас были грандиозные, но они могут внезапно отмениться, и вы не придумаете ничего лучше, чем зависнуть дома и ничего особенного не делать, а отдыхать в состоянии почти овоща.

Весы

Вы можете вдруг решить начать все сначала, но не с понедельника, как все люди делают, а прямо сейчас. И начать это с выбрасывания старых вещей, наведения порядка и почти стерильной чистоты вокруг.

Скорпион

Сделайте уже себе передышку, позвольте ничего не делать, и не вините за бездействие, потому что выходные, на то и нужны, чтобы вы имели покой и возможность отдышаться и перезагрузиться.

Стрелец

Сейчас вы получаете от жизни невероятные подарки, и самые главные из них – ваше окружение, родные и друзья, которые будут вас удивлять не только своим благосклонным отношением, но и вполне конкретными приятными неожиданностями.

Козерог

Лучшее, что вы можете сделать сейчас – провести как можно больше времени с детьми, с семьей, с родственниками или старыми друзьями из вашего прошлого. И сделать все, чтобы эти дни вам надолго запомнились.

Водолей

Появляется информация, которая вас окрыляет, ведь мы надеемся на то, что впереди открываются прекрасные перспективы. Возможно, вас пригласят на собеседование или просто разговор, который может стать началом интересного проекта.

Рыбы

Собирайте дружескую компанию и проведите выходные как можно веселее, и не обращайте внимания, когда ваше веселье может превратиться в собрание, где вы будете обмениваться опытом и даже создавать совместные предприятия.

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