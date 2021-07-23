Стрельцы получат много денег, а Раков ждет удача: гороскоп на 23 июля

В пятницу, 23 июля, Раков постигнет удача – они даже могут выиграть конкурс или получить приз, Львов будут ждать любовные похождения, а Стрельцы могут получить дополнительные финансы. В то же время Тельцам посоветовали делегировать обязанности, а Близнецам отправиться на поиски чего-то нового.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 23 июля. Кому лучше побыть в одиночестве, а кому – отправиться к приключениям, читайте дальше.

Овен

Вы находитесь на пике формы, как физической, так и интеллектуальной, ощущаете радость и подъем, поскольку чувствуете себя очень нужными и осознаете, что делаете важную и интересную работу, которая еще и вам нравится.

Телец

Хватит уже все взваливать на себя и тянуть все самостоятельно. Пришло время делегировать свои обязанности, распределить их равными частями на членов вашей команды, или отдать на аутсорсинг и только управлять всеми этими процессами.

Близнецы

Похоже, что вам надоело сидеть на одном месте и вы можете отправиться на поиски чего-то нового, то ли знаний, то ли впечатлений, или новых знакомств. И этими путешествиями вы словно начинаете новый этап своей жизни.

Рак

Фортуна сейчас очень благосклонна к вам – неожиданно можете выиграть какой-то приз или конкурс, что станет началом важных метаморфоз, ведь вы получаете свою порцию славы, которая, в свою очередь, приносит дополнительные деньги.

Лев

День будет пропитан романтикой и различными любовными приключениями. То ли вы решите его целиком посвятить любимому человеку, то ли у вас на вечер назначено свидание, но целый день ваши мысли и действия будут посвящены любви.

Дева

Может оказаться, что для дальнейшей успешной работы вам крайне необходимы новые знания или навыки, и придется дополнительно тратить время и деньги на обучение. Но ничего страшного, наоборот, перед вами раскрываются новые горизонты и возможности.

Весы

Хотя со стороны будет казаться, что вы несколько заторможены, но на самом деле вы просто несколько задумчивы и даже сосредоточены. Вам не на что жаловаться – жизнь идет своим чередом, вы вполне довольны, просто иногда слишком много думаете.

Скорпион

Вы сегодня не можете равнодушно пройти мимо вопиющей несправедливости и обязательно поможете другим отстоять их права и свободы. Или советом подсобите, или собственными силами, или опытом, но дадите другим шанс на победу.

Стрелец

Внезапно могут появиться деньги, и это может быть не только привычная зарплата, но и какие-то дополнительные выплаты: премии, инвестиции, дивиденды, выручка от продаж, а то и финансовая помощь от родственников или близких друзей.

Козерог

Появится прекрасная возможность собрать отличную компанию и отправиться всем вместе что-то праздновать, или просто так провести время, чтобы и посплетничать, и повеселиться, может даже потанцевать всем вместе.

Водолей

Физически этот день может быть очень трудным, когда вам нужно будет переделать много работы, причем как своей, так и чужой, которую вы добровольно-принудительно взяли на себя. Радует одно – у вас достаточно сил, чтобы с этим справиться.

Рыбы

Сегодня лучше побыть в одиночестве, когда вы больше думаете, анализируете, погружаетесь в подсознание и размышления, просто переносите или отменяете все дела и убегаете от всех можно дальше, хоть на один день.

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