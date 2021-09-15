Стрельцы обожают свободу, а Девы - ревнуют: как проявляют себя в отношениях разные знаки зодиака

Каждый человек имеет свои особые черты характера, но чтобы научится жить сполна, необходимо уметь управлять эмоциями. Иначе в отношениях возможны конфликты.

Астрологи издания Minuto описали поведение каждого знака зодиака в любви. Узнайте, как вы проявляете себя в отношениях.

Водолей

Представители этого знака меньше всех привязываются к своему партнеру в отношениях. Им легче уйти от того, что им приносит боль, чем терпеть и быть несчастными.

Стрелец

Свободолюбивые Стрельцы уверены, что их партнеры находятся с ними по любви. Они никого не заставляют быть рядом с ними.

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Близнецы

Эмоциональные Близнецы ценят себя, но склонны к ревности. Особенно это проявляется тогда, когда представители знака чувствуют себя неуверенно.

Дева

Чувствительные Девы могут быть очень ревнивыми. Если партнер даст повод для ревности, они в конечном итоге закончат эти отношения, ведь никогда не простят предательства.

Рак

Уроженцы этого знака могут обидеться, а причину скажут только когда наберутся уверенности. Они умеют молча ждать и обвинят вас за каждый неверный шаг при большой ссоре.

Весы

Недоверчивые Весы могут испортить отношения с избранником из-за навязчивых мыслей. Такое поведение негативно влияет на их личную жизнь.

Телец

Вспыльчивые Тельцы умеют сразу выставить свои претензии любимому человеку. Им тяжело простить обиду.

Лев

Самоуверенные Львы интуитивно все чувствуют. Когда они ревнуют, скажут об этом сразу, даже если рядом находятся другие люди.

Козерог

Очень спокойные Козероги могут казаться равнодушными. Но если их будет что-то смущать в любовных отношениях, они всегда скажут об этом и будут искать решение проблемы.

Овен

Рожденные под этим знаком не терпят измен и всегда наблюдают за поведением партнера. Если им что-то не понравится, они обвинят в этом близкого человека.

Рыбы

Внимательные Рыбы умеют распознать манипуляции. Поэтому они прекрасно понимают, когда их пытаются сбить с толку.

Скорпион

Самый собственнический из всех знаков зодиака. Скорпионы могут ревновать без повода, потому что боятся предательства.

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