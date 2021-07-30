Стрельцы кардинально изменят жизнь в августе, а Девы будут много работать: гороскоп для всех знаков на месяц

Последний месяц лета станет для Стрельцов началом многих событий, которые изменят жизнь, Козероги и Водолеи будут много действовать и реализовывать свои намерения, а у Овнов и Тельцов жизнь будто замедлится. Вместе с тем Весы будут беречь себя от лишних контактов, а Девы – много работать.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на август. Для кого месяц будет ярким и выдающимся, а кому стоит определится с жизненным направлением, читайте дальше.

Овен

Ваша жизнь в значительной степени замедляется, уже не надо куда-то бежать и все успевать и вы наслаждаетесь каждым днем. Впрочем, это и неудивительно, очевидно вы решаете таки отдохнуть и взять отпуск.

Телец

Словно стоите на распутье и не знаете, куда вам лучше идти и что делать. И эти муки выбора могут длиться весь месяц, потому что это действительно очень важно – определиться с дальнейшим жизненным направлением.

Близнецы

Август не будет каким-то выдающимся или ярким. Сил у вас сейчас не очень много, но для жизни хватает, и вы склонны будете экономить все свои усилия с тем, чтобы вам хватило на ваши основные занятия.

Рак

В целом это будет достаточно разноплановый месяц – много будет разных непонятных обстоятельств, на которые вы не будете знать как реагировать. И здесь все до кучи – и страхи, и удовольствие, и неуверенность, и смелость.

Лев

Вы сейчас находитесь в хорошей рабочей форме, способны и трудиться продуктивно, и отдыхать весело, и уделять время на романтику, словом, ваших сил сейчас хватает на то, чтобы полностью наслаждаться своей жизнью.

Дева

Несмотря на то, что в августе можно уже было бы и расслабиться, у вас – особый график, вы сосредотачиваетесь на своей деятельности и начинаете работать еще интенсивнее, пытаясь успеть сделать за этот месяц как можно больше дел.

Весы

Кажется, что обжегшись на молоке, вы и на холодную воду будете дуть, и в августе вы сознательно ограничиваете общение и будто прячетесь от всего мира, оберегаете себя и от лишних контактов, и от лишних тревог.

Скорпион

Это не будет слишком активным периодом, время словно замирает для вас, но тем лучше – пусть эти теплые дни продлятся как можно дольше. А вы тем временем собираетесь с мыслями, определяете новые цели, планируете свою дальнейшую жизнь.

Стрелец

Август может положить начало многим событиям, которые способны изменить вашу жизнь. Впрочем, вы можете быть не совсем готовы к столь радикальным изменениям, поэтому двигайтесь несколько осторожнее, спокойнее, чтобы не наломать дров.

Козерог

Очень динамичный месяц – события происходят мгновенно, но вы не только успеваете реагировать на них, но и вполне управляете всеми процессами и сами выступаете главным двигателем этих изменений, происходящих в вашей жизни.

Водолей

Месяц может быть очень активным, потому что вы решаете, что пришло время действовать и начинаете реализовывать свои намерения, особенно те, что касаются ваших давних планов. Ведь сколько же можно сидеть на одном месте и ничего не делать?

Рыбы

Можно уже в конце лета и расслабиться, напряжение спадает, у вас появляется больше свободного времени, и вы даже сможете пойти в отпуск. И у вас не будет особых поводов беспокоиться – лежите себе, отдыхайте и загорайте.

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