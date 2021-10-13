Стрельцам предложат работу, а Рыбы договорятся с чиновниками: гороскоп на 13 октября
Девам и Львам повезет в деньгах. Овны, Водолеи и Тельцы в среду будут напряженно работать, а Весов и Скорпионов ожидает приятный день. Стрельцам предложат работу, а Рыбы договорятся с чиновниками.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 13 октября. Что будет с вами, читайте дальше.
Овен
Хотя планов и забот у вас сегодня много, но уже чувствуется какая-то усталость от постоянного напряжения. Вы пытаетесь увеличивать количество перекуров или пауз, работаете медленнее, пытаетесь переключаться на более приятные дела.
Телец
День потребует немало физических и умственных сил – вы постоянно в движении, среди людей, в общении, все время работаете, голова занята, если не расчетами, то планами, анализом, фантазиями и переосмыслением.
Близнецы
Посвятите время своему здоровью, возможно, стоит пройти какие-нибудь обследования. Или хотя бы несколько убавьте обороты и больше отдыхайте. Сегодня не стоит вам проявлять излишнюю активность, просто выполняйте свою привычную работу.
Рак
Общение с иностранцами сегодня привносит не только приятную изюминку в привычное течение вашей жизни, но и дает надежду на осуществление давних замыслов. И вам очень приятно, когда ваша деятельность, или и вы сами, вызывает большой интерес за рубежом.
Лев
Финансовая ситуация может потребовать непростых решений, но все решится очень просто и легко – вам даже напрягаться не придется, потому что кто-то возьмет на себя решение ваших вопросов и легко с этим справится.
Дева
Появляется возможность получить немалые деньги, по крайней мере, вам их пообещают, и остается надеяться, что это будут не пустые слова. Лучший вариант – заключить соглашение, чтобы зафиксировать на бумаге все эти обещания и даже получить аванс.
Весы
Вы можете почувствовать настоящую силу вашей семьи, любви и единения, вы будто находитесь под защитой высших сил, что позволяет не только спокойно жить, но и избегать каких-то сложных ситуаций.
Скорпион
День обещает быть очень приятным, а все благодаря общению с душевными людьми, окружающими вас, они вас лишний раз не напрягают, зато создают прекрасную атмосферу. Берегите таких людей!
Стрелец
Какой-то коллектив хочет вас видеть в своих рядах – вы можете получить предложение стать частью команды. И это будет для вас очень приятно, хотя и неожиданно. Взвесьте все за и против, и примите решение, ведь такие предложения не каждый день поступают.
Козерог
Сегодня не стоит прыгать выше головы, просто работайте по обычному графику, выполняйте свою норму, будьте профессионалом во всем. И ваша спокойная и монотонная работа приводит к успешному результату.
Водолей
Разум требует постоянной работы и напряжения, вам сегодня хочется активности, постоянно выделяться, соревноваться с другими, проявлять свои лучшие качества, испытывать свои возможности, демонстрировать навыки.
Рыбы
Для вас открыты все пути, в том числе высокие кабинеты и бюрократические коридоры. Вам будет легко договариваться даже с очень упрямыми и неприступными чиновниками, удается их убедить всячески вам содействовать.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Раков ждут романтические приключения, а Тельцов – провокации: гороскоп на неделю 11-17 октября.
Усталость, болезни и неприятности. Ольга Соломка рассказала, какие четыре знака зодиака могут столкнуться с проблемами 11-17 октября.
Четыре знака зодиака ждет удача 11-17 октября – им будет везти во всем.
Ольга Соломка составила гороскоп на октябрь: кому месяц принесет много денег, а у кого изменится жизнь.