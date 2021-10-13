Стрельцам предложат работу, а Рыбы договорятся с чиновниками: гороскоп на 13 октября

Девам и Львам повезет в деньгах. Овны, Водолеи и Тельцы в среду будут напряженно работать, а Весов и Скорпионов ожидает приятный день. Стрельцам предложат работу, а Рыбы договорятся с чиновниками.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 13 октября. Что будет с вами, читайте дальше.

Овен

Хотя планов и забот у вас сегодня много, но уже чувствуется какая-то усталость от постоянного напряжения. Вы пытаетесь увеличивать количество перекуров или пауз, работаете медленнее, пытаетесь переключаться на более приятные дела.

Видео дня

Телец

День потребует немало физических и умственных сил – вы постоянно в движении, среди людей, в общении, все время работаете, голова занята, если не расчетами, то планами, анализом, фантазиями и переосмыслением.

Близнецы

Посвятите время своему здоровью, возможно, стоит пройти какие-нибудь обследования. Или хотя бы несколько убавьте обороты и больше отдыхайте. Сегодня не стоит вам проявлять излишнюю активность, просто выполняйте свою привычную работу.

Рак

Общение с иностранцами сегодня привносит не только приятную изюминку в привычное течение вашей жизни, но и дает надежду на осуществление давних замыслов. И вам очень приятно, когда ваша деятельность, или и вы сами, вызывает большой интерес за рубежом.

Лев

Финансовая ситуация может потребовать непростых решений, но все решится очень просто и легко – вам даже напрягаться не придется, потому что кто-то возьмет на себя решение ваших вопросов и легко с этим справится.

Дева

Появляется возможность получить немалые деньги, по крайней мере, вам их пообещают, и остается надеяться, что это будут не пустые слова. Лучший вариант – заключить соглашение, чтобы зафиксировать на бумаге все эти обещания и даже получить аванс.

Весы

Вы можете почувствовать настоящую силу вашей семьи, любви и единения, вы будто находитесь под защитой высших сил, что позволяет не только спокойно жить, но и избегать каких-то сложных ситуаций.

Скорпион

День обещает быть очень приятным, а все благодаря общению с душевными людьми, окружающими вас, они вас лишний раз не напрягают, зато создают прекрасную атмосферу. Берегите таких людей!

Стрелец

Какой-то коллектив хочет вас видеть в своих рядах – вы можете получить предложение стать частью команды. И это будет для вас очень приятно, хотя и неожиданно. Взвесьте все за и против, и примите решение, ведь такие предложения не каждый день поступают.

Козерог

Сегодня не стоит прыгать выше головы, просто работайте по обычному графику, выполняйте свою норму, будьте профессионалом во всем. И ваша спокойная и монотонная работа приводит к успешному результату.

Водолей

Разум требует постоянной работы и напряжения, вам сегодня хочется активности, постоянно выделяться, соревноваться с другими, проявлять свои лучшие качества, испытывать свои возможности, демонстрировать навыки.

Рыбы

Для вас открыты все пути, в том числе высокие кабинеты и бюрократические коридоры. Вам будет легко договариваться даже с очень упрямыми и неприступными чиновниками, удается их убедить всячески вам содействовать.

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