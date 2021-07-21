Стрельцам повезет с деньгами, а Овнов ждут неприятности: гороскоп на 21 июля

В среду, 21 июля, Тельцов ждет напряженный день, от Овнов может ненадолго отвернутся фортуна, а Раки захотят побыть вдалеке от суеты. Вместе с тем Весов ждет большой жизненный подъем и новый этап, а у Стрельцов активизируется финансовая сфера.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 21 июля. На чьей стороне окажется удача в среду, а кому повезет в любви – читайте дальше.

Овен

Вы так рассчитывали на удачу, надеялись, что фортуна будет к вам благосклонной и вам в чем-то повезет, но не все происходит так, как нам хочется. Поэтому спокойно воспринимайте все эти обстоятельства – будет еще на вашей улице праздник.

Телец

День обещает быть напряженным, наполненным тяжелой работой, которая на вас сыплется просто из ниоткуда. Но вы, как человек опытный, уже знаете как себя вести, и деньги вы за это получаете хорошие.

Близнецы

У вас будет очень хороший выбор как провести день - то ли попасть на какие-то массовые мероприятия, или отправиться в путешествие, хоть небольшое, но интересное, или остаться дома и отдохнуть от жары и каких-либо хлопот.

Рак

Сейчас вы избегаете лишних контактов и предпочитаете этот день провести где-нибудь подальше от суеты, погрузившись в неспешное течение летнего отдыха, возможно, с легкими нотками ностальгии, творчества и приятных спокойных занятий.

Лев

Конкуренты сейчас оживились и будут пытаться вас обойти, а может даже и подставить. Поэтому вам не стоит сейчас расслабляться и доверять всем, не ведитесь на разные хитрые уловки и будьте начеку, чтобы дать отпор.

Дева

Пора уже двигаться куда-то, возможно, возникнет необходимость отправиться в дорогу, командировку или на отдых. А может это будет переезд на другое место жительства. Словом, сегодняшняя дорога может значительно изменить вашу дальнейшую жизнь.

Весы

Вы почувствуете себя на седьмом небе от счастья, ведь именно сегодня вы словно возрождаетесь для новой жизни. И то, что было до этого, уже совершенно не имеет значения, потому что вы начинаете движение вперед и вверх в новом для себя статусе.

Скорпион

Если сегодня в вашей жизни праздник - поздравляем! Возможны дружеские объятия, семейные встречи в теплом кругу, воспоминания и приятные неожиданности, приподнятое настроение и все, что сопровождает различные торжества.

Стрелец

Активизируется ваша финансовая сфера, постепенно начинают приходить деньги от вашей деятельности, но они пока могут быть совсем незначительными, хотя и приятными. Но это только начало, поэтому готовьтесь к расширению потока.

Козерог

Может остро возникнуть вопрос женско-мужских отношений и вы поймете в чем разница между мировосприятием разных полов и почему иногда мы не находим общего языка даже с нашими любимыми, и что нужно, чтобы мы понимали друг друга.

Водолей

Сегодня вы не видите препятствий к осуществлению своих замыслов, потому что видите цель, знаете, какие ее достичь и смело идете к ее осуществлению, тем более, что все вокруг вам будут помогать добраться до нее быстрее.

Рыбы

Вы рветесь в бой, работа требует быстрых реакций и немалых усилий, но вас все время что-то тормозит – то люди, то обстоятельства складываются так, что вы вынуждены ждать и подстраиваться под других.

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