Сразу нескольким знакам зодиака сильно повезет: гороскоп на 29 июня

Вторник, 29 июня, принесет Тельцам приятные сюрпризы, Стрельцам надежду на будущее, а Козерогам – романтику. При этом для некоторых знаков день может оказаться непростыми.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 29 июня. Она рассказала, каким будет день.

Овен

Вы хватаетесь за кучу разных дел и пытаетесь их все сразу сделать буквально наскоком и силой воли, долго не раздумывая. В принципе, эта тактика может сработать, потому что уровень энергии у вас сегодня на высоте и вы очень работоспособны.

Телец

Могут быть деньги, подарки, награды и всевозможные другие приятные сюрпризы, а в придачу - еще и волшебная атмосфера общения с очень положительными людьми, которых вы словно аккумулируете вокруг себя.

Близнецы

День обещает быть спокойным, можно планировать какие-то милые занятия, которые будут вам очень приятными и расслабляющими - массаж, шопинг, встречи с друзьями. Кроме того, вы получаете очень интересные предложения, как личного характера, так и по работе.

Рак

Вы сейчас находитесь на спокойной волне расслабления и любви, окружающей вас со всех сторон. Можно поговорить о чувствах, выслушать мнение других, поделиться собственными откровениями и даже прийти к общим интересным выводам.

Лев

Если какие-то вопросы сегодня не решаются, а проблемы обостряются, то вы склонны решить их радикально – смело и решительно разрубив этот гордиев узел. Впрочем, здесь можно и не только руку приложить, но и мозги – а вдруг получится все распутать?

Дева

Ваша работа потребует вашего активного участия, хотя, возможно, вы и не собирались как-то там взаимодействовать, и надеялись тихо отсидеться. Но все же берете волю и кулак и начинаете разгребать проблемы, которые там накопились.

Весы

Вы сегодня будете с надеждой вглядываться в будущее и пытаться просчитать различные варианты дальнейшего пути, анализировать, что для вас лучше и как можно быстрее и без особого напряжения достичь заветной цели

Скорпион

День имеет чрезвычайно положительные тенденции – здесь могут быть и успешное завершение важного проекта, которое нужно бурно отметить, и вознаграждение в виде большого количества денег, и выгодные контакты, которые с вами остаются.

Стрелец

Несколько убавьте обороты и посидите немного в тишине, послушайте мудрого человека – себя. И к вам могут прийти очень продуктивные идеи. Конечно, для их реализации вам понадобится некоторое время, но оно того стоит.

Козерог

День может показаться довольно романтичным, с различными приятным общением, встречами, свиданиями. Словом, вероятны ваши контакты с людьми, которые вам симпатизируют и которые нравятся вам.

Водолей

Сил у вас становится гораздо больше и вы уже готовы на подвиги, а когда услышите еще и похвалу от важных для вас людей, то готовы и горы сдвинуть с места. И здесь существует опасность сесть на иглу чужого одобрения, поэтому делайте все это ради себя, а не ради похвалы.

Рыбы

Обстоятельства требуют, чтобы вы сегодня вели себя очень консервативно и выполняли все предписания, которые на нас накладывает общество: всегда улыбаться, были вежливыми, даже если хочется ударить, жертвовать на благотворительность.

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