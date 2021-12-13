Успех, деньги или скандалы: гороскоп на неделю 13-19 декабря

Козероги могут восстановить справедливость в суде или получить еще какие-нибудь разумные решения, а Весы получают деньги благодаря верным действиям в течение этого года. Девы могут попасть в скандалы, а Скорпионы начнут работать над будущими успехами.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на картах таро на 13-19 декабря. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Неделя может быть очень взвешенной и спокойной, что удивительно в такой напряженный предпраздничный период. И в то время, когда все вокруг бегают, высунув язык, вы отдыхаете.

Телец

Увеличивается количество острых моментов в общении с родными и близкими людьми. Иногда вы несколько перегибаете палку в попытке сделать им лучше, к тому же не всегда ваши стремления соответствуют их желаниям.

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Близнецы

Очень напряженная неделя, когда у вас будет много работы, по сути, у вас нет ни одного свободного часа. Но в конце концов оно того стоит – вы получаете удовольствие и от такого напряжения, и от того, что вы все успеваете.

Рак

Вы сейчас предпочитаете спокойный образ жизни, хорошо распланированный и гармоничный, когда хватает времени на все, в том числе на спорт, размышления, прогулки и даже на профилактические или лечебные процедуры.

Лев

Неделя проходит немного скучно, вам все надоело, вы себе не можете придумать какое-нибудь интересное занятие, просто дорабатываете свои рабочие часы и находитесь в сомнениях - стоит ли вам дальше заниматься этой же работой.

Дева

Будет немного скандалов и выяснения отношений, вам кажется, что вас обходят другие и нужно будет победу выбивать чуть ли не силой. И вы можете не подбирать вежливые слова и не гнушаться разными средствами, чтобы быть впереди всех.

Весы

Подводя итоги года вы убедитесь в том, что все делали правильно, что все ваши расчеты были верными, а усилия - своевременными. И вы сейчас получаете деньги, благодаря которым можете себе многое позволить, и не только на праздники.

Скорпион

Кажется, вы можете быть спокойными по поводу следующего года, ведь вам будет чем заниматься – уже начинаете работать над будущими успехами, получаете заказы, авансы, строите планы и заключаете сделки на 2022 год.

Стрелец

Пожинаете плоды, которые вы посеяли в этом году. И эти результаты, несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, будут очень успешными, вы выполнили все свои планы, пусть даже с небольшой задержкой во времени.

Козерог

Есть все шансы восстановить справедливость - получить положительное решение суда или еще какие-то разумные и справедливые решения, которые признают вашу правоту. Также благоприятное время для обращения за помощью к юристам.

Водолей

Вас переполняют чувства, и эта неделя может быть самой счастливой за последнее время, ведь вы чувствуете любовь ваших близких, и будто в детство попадаете, когда стоит чего-нибудь пожелать и чудеса свершаются.

Рыбы

Будьте внимательны, занимаясь благотворительностью, ведь сейчас вы можете стать жертвой мошенников или банальных воров, неравнодушных к вашей собственности, которые могут воспользоваться вашим желанием помогать другим.

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