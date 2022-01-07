Способны на большие подлости: названы три знака зодиака с самым скверным характером

Все люди имеют как положительные, так и отрицательные черты характера. Но с некоторыми очень трудно найти общий язык и наладить отношения, ведь ради своих целей они готовы пойти по головам.

Эксперты по звездам издания Mdzol отметили три знака зодиака с самым скверным характером, которые способны на большие подлости. Узнайте, кто есть в списке.

Близнецы

Разговорчивые Близнецы любят спорить и хорошо знают, когда правы. Они всегда найдут нужное слово, чтобы "уничтожить" собеседника и доказать свою правоту. Зачастую они хотят не обидить кого-то, а доказать свою правоту.

В любовных отношениях уроженцы знака очень непостоянны и легко могут пойти на измену, ведь считают семейную жизнь довольно скучной. Астрологи советуют Близнецам определиться, чего они хотят от жизни, чтобы не испортить отношения со всеми.

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Рак

Раки обычно миролюбивые и не любят конфликтов. Но рожденные под этим знаком умеют постоять за себя и могут отреагировать на замечания очень бурно. Если Раков разозлить, они способны на любые подлости.

Кроме того, Раки могут строить козни на работе против тех, кого считают своими конкурентами. Они любят сплетничать и не упустят шанса негативно высказаться о том, кто, по их мнению, заслуживает критики.

Лев

Представители этого знака очень сильные люди. Однако они вспыльчивы, поэтому сегодня могут любить вас, а завтра - ненавидеть. Когда им что-то не нравится, Львы сразу выскажутся и не будут выбирать слова.

В любви у уроженцов знака также могут возникать пробоемы из-за скверного характера. Они не упустят шанса сделать замечание, если что-то сделано не так, как они хотят. Но сами исправить ситуацию спешить не будут.

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