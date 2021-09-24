Совсем разные, но дополняют друг друга: названы идеальные пары по знаку зодиака

Противоположности притягиваются и дополняют друг друга в любви. Ведь каждый хочет найти своего человека, который будет понимать и поддерживать.

Астрологи издания Donnamoderna назвали идеальные пары по знаку зодиака. Они совсем разные, но удовлетворяют эмоциональные потребности в отношениях.

Овен и Весы

Два знака, явно не имеющие ничего общего. Овен обычно независимый человек, который не обращает внимания на мнение других. Весы - полная противоположность: они легко поддаются влиянию, могут быть неуверенными в себе и нуждаться в поддержке. Именно это им может дать Овен.

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Телец и Скорпион

Телец и Скорпион - очень разные, но дополняют друг друга. Женщина или мужчина-Телец обычно скрывает свои страхи и "маскирует" неуверенность. Роль Скорпиона в паре уже определена: он будет толкать партнера на риск.

Близнецы и Стрелец

Мудрость Стрельца и "двойственность" Близнецов делают их совершенно разными, но это не мешает им понимать друг друга. Стрелец проявляет решительность, а Близнецы "корректируют" курс. Впрочем, всегда последнее слово будет за Стрельцом.

Рак и Козерог

Рак чувствителен, а Козерог имеет тенденцию быть более рациональным. Они два противоположных знака, которым есть чему поучить друг друга. С одной стороны, эмоции и выраженная чувствительность Рака преобладают как в личной, так и в профессиональной жизни. С другой стороны, Козерог - более рационален в паре и всегда сохраняет хладнокровие. Он тот, кто поможет Раку держаться на ногах.

Дева и Рыбы

Пара "обречена" постоянно совершенствоваться, и именно это делает их совместную жизнь переполненной эмоциями. Дева отличается перфекционизмом и рациональностью, а Рыбы - мечтатели.

Водолей и Лев

Пара этих знаков зодиака представляют собой идеальный союз, который чрезвычайно успешен в любой сфере. Они оба очень могущественные и решительные. Эти знаки проявляют лидерство по-разному. Лев полон решимости и прекрасно знает, как двигаться для достижения своих целей, но у Водолея он может научиться раскрывать свои самые творческие стороны.

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