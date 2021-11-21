Совсем не романтики: пять знаков зодиака среди мужчин, которые не умеют показывать чувства

Некоторые мужчины менее романтичны и считают, что ухаживания - это пустая трата времени. Они предпочитают быть прямолинейными и уверены в том, что не обязательно быть романтичным, чтобы партнер чувствовал себя особенным.

Астрологи издания Laopinion отметили пять знаков зодиака среди мужчин, которые не умеют показывать свои чувства. Узнайте, кто наименее способен на милые поступки в отношениях.

Телец

Мужчины-Тельцы очень практичны, и если у них есть что-то на уме, говорят прямо. Они не изобретательны в приготовлении романтического сюрприза и предпочитают делать то, что им по душе.

Близнецы

Уроженцы этого знака, даже когда глубоко влюблены, не проявляют ни капли романтики. Им трудно открыто выражать свои чувства, но они делают все возможное, чтобы произвести впечатление на своего партнера.

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Дева

Для мужчины-Девы романтические шоу - пустая трата времени. Они пропускают конфетно-букетный период и быстро переходят на новый уровень отношений.

Козерог

Мужчины этого знака имеют репутацию самых равнодушных к романтике. Они убегают от проявления чувств, потому что боятся почувствововать себя обманутыми и брошенными.

Водолей

Рожденные под этим знаком несовместимы с романтикой. Они обожают чувство свободы и ненавидят, когда их пытаются ограниичить, пусть даже в любви.

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