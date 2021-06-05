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Солнечное затмение 10 июня: озвучен прогноз для всех знаков зодиака

1.1т
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Солнечное затмение 10 июня 2021 года окажет влияние на представителей всех знаков зодиака. В частности, Тельцам придется держать под контролем свои финансы, Девам – разбираться с неразберихой в документах, а Стрельцам – решать любовные вопросы.

Об этом в эксклюзивном блоге OBOZREVATEL рассказала астролог Эфа Форина."Овны – приготовьтесь к выяснению отношений. В этот период вас не тронет только ленивый. Если вы будете бурно реагировать на происходящее, вы можете нажить себе врагов", – предупредила она.

Тельцам астролог порекомендовала предпринять меры по недопущению краж, не одалживать и не давать денег в долг, а также не финансировать любые проекты. Не желательно делать крупные покупки до 17 июня.

Что касается Близнецов, то из-за затмения они сами не будут себя узнавать. "Вы станете капризны и упрямы. Не принимайте важных решений. В этот период вы не сможете критически относиться к происходящему. Не давайте обещаний", – посоветовала астролог.

У Раков нервы будут на пределе, предупредила она. "Вам могут открыться тайны, но вот что с ними делать, не всем будет понятно. Постарайтесь не рассказывать о личных делах, чтобы не стать жертвами сплетен и провокаций".

Львам не стоит тратить время на планы, поскольку все равно они не реализуются, сказала астролог. "Этот период вам надо просто пересидеть. Прежде чем что-то сказать, сто раз подумайте, особенно в ссоре".

У Дев могут возникнуть сложности с документами.К их подписанию следует подойти с крайней внимательностью."Срочно придется решать вопросы на работе и с родителями", – добавила астролог.

У Весов также может быть путаница, но уже не в документах, а со сдачей работы, экзаменов, а также в переговорах. Если Весы планируют поездки, то с большой долей вероятности они будут связаны с форс-мажорами. "Будьте внимательны и проверяйте всю информацию, которую видите и слышите", – сказала Эфа Форина.

Скорпионам она порекомендовала поберечь родственников, а также предупредила, что представители этого знака могут попасть в незначительные ДТП. Кроме того, возможно активное взаимодействие с государственными органами, например, налогового или финансового характера.

Одиноким Стрельцам затмение 10 июня поможет найти свою вторую половинку, а всем остальным – решить вопросы совместного проживания, брака и помолвки. "Многие обзаведутся партнерами по бизнесу и покровителями".

Влияние затмения на Козерогов будет неоднозначным. Им оно принесет множество дел и забот, и бытовых, и деловых. Возможен выигрыш в суде и денежные поступления. Но возможны также нервные срывы и недомогания. "Обратите внимание на своих домашних питомцев", – порекомендовала астролог.

Водолеям Эфа Форина посоветовала больше уделять внимания детям, у кого они есть. Она пообещала, что семейные конфликты утихнут, отношения наладятся или, наоборот, удастся легко расстаться с надоевшим партнером или с надоевшей работой.

Благодаря затмению Рыбы смогут решить зависший вопрос с недвижимостью, а также получить работу за рубежом. Они будут востребованы в профессиональном плане, возможен карьерный рост. Но здоровью следует уделить максимум внимания.

Как писал OBOZREVATEL, 10 июня произойдет кольцеобразное солнечное затмение, когда луна закроет диск солнца почти на треть. В Украине можно будет увидеть лишь частичную фазу.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Солнечное затмение Эксклюзив
Персона
Эфа Форина
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