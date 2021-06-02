Трем знакам зодиака грозит неудача со 2 июня

Период романтики и душевности сулит представителям знаков Овна, Весов и Козерога неудачу. Им со 2 июня придется несладко.
Венера, планета любви и финансов, будет благоволить обладателям Венеры в Раке, а также личных планет там. Однако нелегко придется Овнам, Весам и Козерогам. Об этом написала в Instagram астролог Юлия Погорельченко.
Со 2 июня женщины станут более ранимыми, мягкими. Улучшить свои шансы на успех мужчины могут заботой и проявлением чуткости. Больше внимания и финансов будет, естественно, в сфере семьи.
"Мы будем помогать близким, кто-то поддержит финансово родителей, кто-то детей. Неплохое время для улучшения жилищных условий, украшение дома, ремонт. Даже осознанно можно купить что-нибудь в дом, чтобы не пришлось это делать из-за поломок. Если вы хотели улучшить грудь, тоже возможно сделать в этот период. Хороший период для свадеб и семейных праздников, свиданий и женских посиделок. Больше всего плюшек получат обладатели Венеры в Раке, а также личных планет там. Нелегко придется Овнам, Весам и Козерогам, – предупредила она.
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