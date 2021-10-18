Сложности, нехватка денег и усталость: четыре знака зодиака 18-24 октября могут попасть в неприятности
Рыбам стоит быть внимательными на этой неделе – их слабостями могут воспользоваться мошенники. А Тельцам катастрофически не будет хватает денег и они могут влесть в долги.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 18-24 октября. Кто может столкнуться с проблемами, читайте дальше.
Овен
Вы сейчас склонны в достаточно резкой форме выражать свои мысли и легко идете на конфронтацию с теми, кто имеет противоположное мнение. И это может привести к сложным ситуациям, которые могут изменить вашу привычную жизнь.
Телец
Денег катастрофически не хватает. Вам или вашим близким сейчас нужно дополнительное финансирование, и вы будете склонны влезть в долги, а вот о том, как их будете отдавать, вы никакого понятия не имеете.
Рак
Усталость от перегрузки может привести к тому, что вы почувствуете нежелание заниматься даже любимым делом и задумаетесь над тем, чтобы изменить основной вид деятельности или как-то разнообразить работу.
Рыбы
Слишком вы уж сейчас доверчивые и заманчивы для разного рода нечестных людей, и они будут пытаться воспользоваться вашими слабостями. Поэтому на этой неделе будьте особенно внимательными к разного рода привлекательным предложениям.
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