Приближается Хэллоуин – праздник, чрезвычайно популярный на Западе. Но оказывается, и у славянских племен, в том числе в Украине, в ту же дату, с 31 октября на 1 ноября, отмечался свой Хэллоуин. Он назывался Велесова ночь. Эта ночь посвящена великому богу Велесу.

Все, кто называют себя волхвами на всей территории Украины, от Карпат до южных степей, празднуют этот день. Считалось, что в эту ночь души умерших могли спускаться на землю и предки могли общаться со своими потомками.

Древние славяне верили в две силы, действующие в природе – Явь и Навь. Явь – это проявленный мир, жизнь, а Навь – это потусторонний мир, сон, смерть. Они верили, что осенью жизнь переходит из Яви в Навь, чтобы весной снова вернуться. Согласно поверьям, навские "ворота" открываются 31 октября и закрываются примерно 5 апреля.

Какой обряд практиковали славяне? В эту ночь зажигали свечи в память об ушедших предках, а взамен предки должны были передать силу потомкам. Зажженная свеча выставлялась на ночь на окно или возле дома в знак почитания предков.

Кроме того, считалось, что все то, что мы задумаем в эту ночь, предки должны исполнить.

Чаще всего свечи были оранжевого цвета, потому что считалось, что предки связаны с нами по родовому каналу, а он всегда изображался в оранжевом цвете. Кстати, именно поэтому позже и тыква, и репа, и все те овощи и фрукты оранжевого цвета начали использоваться в обрядах.

В чем уникальность этого праздника в 2020 году? В том, что он совпадает с полнолунием. Это бывает чрезвычайно редко. В следующий раз полнолуние совпадет с Велесовой ночью в 2039 году.

В субботу, 31 октября, около 16:00 Луна войдет в фазу полнолуния. Каждое полнолуние можно использовать для загадывания желаний и для исцеления.

Считается, что сама луна может лечить, но только в том случае, если ее свет поляризованный – то есть когда свет Луны проникает в комнату, отражается от зеркала или от любого стекла. Этот отраженный луч считается очень благоприятным для исцеления любой болезни, в том числе нервных болезней, стрессов. Луч должен работать, по крайней мере, в течение 5 минут.

Если погода пасмурная, можно мысленно представить луну. Древние религии считали ее печатью на договоре между Богом и человеком. Поэтому, если во время полнолуния озвучить просьбы к Высшим Силам, они обязательно услышат и помогут.

Таким образом, это настоящая волшебная ночь!