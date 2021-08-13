Скорпионы получат хорошие новости, а Близнецы начнут новую жизнь: гороскоп на выходные

На выходных, 14 и 15 августа, у Близнецов может закончиться важный жизненный этап и сразу начаться новый, для Раков эти дни будут удачными в поисках дополнительного заработка, а Весам придется проявлять решительность и смелость. Водолеям удастся разрешить сложную ситуацию, побыв наедине с самим собой.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 14-15 августа. Кто из представителей зодиакального круга в эти дни может выиграть в соревнованиях, лотерее или конкурсе, читайте дальше.

Овен

Нездоровая практика рабочих выходных продолжается. Вы не вкладываетесь в график трудовых будней и переносите часть работы на субботу и воскресенье, не успеваете таким образом, отдохнуть как следует. Наладьте наконец свой график должным образом.

Видео дня

Телец

Выходные будут богатыми на разнообразное общение – здесь и привычные посиделки с родственниками, и ожесточенные споры с оппонентами, и милая болтовня с друзьями, и тихие вздохи с любимыми. Словом, есть вам поговорить о чем и с кем.

Близнецы

Именно в эти выходные для вас завершается один этап в жизни и начинается новый, вы выходите на совсем другой, высший уровень самореализации, общения, окружения. И поначалу может показаться, что это совсем не ваш уровень, но впоследствии вы привыкнете.

Рак

Нужно будет придумать какой-то хороший способ повысить свои заработки и улучшить финансовое состояние. Вот вы и будете этим заниматься – думать и пробовать что-то сделать в этом направлении, потому что окажется, что денег у вас сейчас не так много, а аппетиты растут.

Лев

Выходные проходят и вы их провожаете взглядом. Никаких особых событий не предвидится – немного привычных бытовых забот, стандартных покупок, немало размышлений и сомнений, которые их сопровождают, зато больше расслабленности и отдыха.

Дева

Не планируйте никаких важных дел, потому что вам захочется провести выходные, если не в состоянии овоща, то в позе ленивца – и чтобы вас никто не трогал. И неотложные дела то ли сами собой решаются, то ли отменяются, то ли перестают быть неотложными.

Весы

Безвыходных ситуаций не бывает. В этом вы сможете убедиться буквально на днях. И вообще увидите даже несколько вариантов выхода, один из которых – решительность и смелость, с которыми вы разрубите сложный узел противоречий, возникший в вашей жизни.

Скорпион

Хорошие новости – вы можете выиграть в соревнованиях, конкурсах, лотерее, стать очень известными, еще и немало заработать на этом. Ваша популярность растет невероятным образом, и вы наслаждаетесь и неожиданной славой, и наградами.

Стрелец

Вы будете очень креативными, особенно когда дело касается любимых и близких вам людей, о которых нужно заботиться или поражать. Здесь уже включаются все ресурсы, и ваши мозги работают на полную мощность, придумывая нужные идеи.

Козерог

Что-то вы сейчас не очень себя бережете, поэтому можете несколько переусердствовать с физическими нагрузками, пытаясь выполнить недельную норму работы за два дня. Не надо так с организмом, он и устает, и изнашивается. Берегите себя!

Водолей

Спрятаться от мира подальше в схрон – вот ваш грандиозный план на эти выходные. И подумать есть о чем, и решение какое-то найти нужно, и сложную проблему разобрать на составляющие. А еще не хочется никого видеть и ничего делать.

Рыбы

Вы можете и отдохнуть весело, и даже проявить свои профессиональные навыки, в конце концов, все это можно объединить и провести какой-то то корпоратив, или групповое обучение коллектива, или командообразующие соревнования с сотрудниками.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала эксклюзивный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 9 августа: кому повезет с деньгами, а кого ждут большие перемены.