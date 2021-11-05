Скорпионы начнут новую жизнь, а Близнецам повезет в деньгах: гороскоп на выходные 6-7 ноября

Скорпионы в эти выходные могут начать новый этап в своей жизни, а Близнецам будет везти в финансовых или имущественных делах. Девам лучше всего устроить романтику, а Львам – отдохнуть с единомышленниками.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 6-7 ноября. Кто будет работать, а кто будет праздновать, читайте дальше.

Овен

Выходные можете посвятить родным. И хотя к ним придется преодолевать путь, это стоит того, ведь вас ожидают приятное общение, милые воспоминания, возврат в прошлое, что будет для вас чрезвычайно ресурсным.

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Телец

Хотя вы на эти выходные и будете немного работать, к счастью, этот факт не испортит ваше настроение, а даже наоборот – вы с радостью воспринимаете любой повод пообщаться с людьми и принести пользу обществу.

Близнецы

Будет везти в вопросах финансовых и имущественных, какие-то доходы сами идут вам в руки, независимо от того, прилагаете ли вы какие-либо усилия к тому или нет. К примеру, могут решаться вопросы наследства, семейного имущества.

Рак

Хоть ваше тело будет отдыхать, но голова будет напряженно работать, обдумывая очередной план совершенствования и улучшения своей жизни, придумывая новые способы применения своих знаний и опыта.

Лев

Возможно, придется собраться вместе с коллегами и единомышленниками для того, чтобы не просто отдохнуть, а провести время с пользой – продумать какой-то план совместных действий, который вас защитил бы или отстоял ваши интересы.

Дева

Лучший вариант – провести выходные вместе со своими любимыми, устроив сплошную романтику и отдыхая с самыми дорогими людьми. Это могут быть как свидания, так и просто спокойные и ленивые дни.

Весы

Сил на эти выходные у вас становится больше, вы просто это физически ощущаете, ведь вам хочется уже что-то делать, куда-то бежать, встречаться с друзьями, чем вы, собственно, и займетесь, к примеру, организуете какую-то вечеринку.

Скорпион

Сейчас вы можете начать новый этап в вашей жизни и изменить место дислокации - временно или навсегда. Главное, что вы сейчас чувствуете себя обновленными и всеми силами стремитесь к этим изменениям.

Стрелец

Хотя тело и хочет на этот раз больше отдыхать, ваша голова стремится к деятельности, вы сейчас склонны много думать, строить в воображении разные схемы, воздушные замки и целые миры. Не все они, конечно, будут иметь какую-то практическую пользу, но определенные навыки потренируют.

Козерог

Ваши выходные будут классическими – вы просто отдыхаете, стараясь в полной мере провести эти дни так, как вам того хочется. И хотя это для некоторых будет выглядеть эгоистично, вам такой образ жизни подходит - и это главное.

Водолей

Вам не захочется сейчас никуда двигаться, ничего делать, есть желание посидеть дома, посмотреть фильмы, просто поваляться в постели, может даже все выходные провести как овощ, ни о чем не думая.

Рыбы

Будет возможность отпраздновать что-то, вот так просто собраться всем тесным кругом родных или соратников и побыть вместе, отметив важное для вас событие, ведь вы завершили важный этап вашей жизни и переходите на новый уровень.

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