Скорпионы могут влезть в долги, а Львов ждут перемены: гороскоп на неделю

С понедельника, 10 мая, Близнецы достигнут того, о чем мечтали, Львов ждут решительные изменения, а Скорпионы могут влезть в долги. Вместе с тем, Овнам посоветовали быть внимательнее, чтобы не попасться на хитрость.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 мая.

Овен

Неделя будто бы в целом и положительная, но может скрывать небольшую хитрость. Предложение, которое к вам поступает, с первого взгляда, кажется выгодным, поднимает вас на более высокий уровень. Но если хорошо его изучить, то там могут таиться не совсем честные дела.

Телец

Несмотря на то, что якобы никаких ярких событий не происходит, все идет по графику и плану, вы чувствуете себя очень уверенно. Потому что за плечами – опыт, голова работает исправно, у вас есть поддержка и вы знаете, чего хотите.

Близнецы

Вы наконец достигаете того, о чем давно мечтали. И это для вас становится настоящим сюрпризом и благословением. Потому вы и не думали, что только благодаря четкости намерений и настойчивости можно так быстро достичь результатов.

Рак

Очень много работы, но и сил у вас немало. И эта неделя может стать очень мощной и просто незабываемой. Ведь вы преодолеваете немалые препятствия, обходите ловушки и работаете над чем-то большим и удивительным.

Лев

Появляется надежда не просто на улучшение, а на большой взлет в вашей жизни. Сейчас происходят решительные изменения и вместо сомнений и колебаний к вам приходит уверенность, что ваши шаги верные и приведут к успеху.

Дева

Не стоит на этой неделе доверять исключительно словам, особенно, когда вам многое обещают. Скорее всего обещанного придется ожидать даже не три года, а гораздо больше, и не факт, что выполнят обещание.

Весы

Ваш острый язык и критический настрой на этой неделе могут привести к скандалам, вплоть до разрыва отношений даже с близкими людьми. Не высказывайте свое мнение, особенно, когда вас об этом не просят. И больше хвалите, чем критикуйте.

Скорпион

Происходит кардинальный слом старой финансовой системы, деньги куда-то деваются, еще и в немалые долги можете залезть. Но велика вероятность взамен не получить ничего, то есть долги не для того, чтобы что-то купить.

Стрелец

Усиливаются романтические настроения, и в вашу жизнь все смелее и активнее входит тема любви, причем взаимной, когда и вы влюблены по уши, и к вам кто-то очень неровно дышит. Вот вы и будете играть в эту игру, убегать и догонять.

Козерог

Время словно остановилось, и вы этому рады, потому что можете провести его с хорошими людьми и находясь в состоянии полного удовлетворения жизнью, как это бывает, пожалуй, разве что в детстве, когда вы чувствуете себя спокойно безопасно.

Водолей

А вот и деньги пришли, причем, хорошая сумма. Но это не значит, что всю ее следует немедленно на радостях растратить. Выделите часть, которую непременно нужно вложить в какой-то бизнес или производство, словом, инвестировать в будущее.

Рыбы

Не очень вам сейчас хочется двигаться. Вот бы просто посидеть или даже прилечь, а не вот это все, что происходит вокруг. Надоело все, и чем бы вы ни занимались, мало что приносит радость и удовольствие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram