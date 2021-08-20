Скорпионов ждут большие победы в работе и любви: гороскоп на 20 августа

В пятницу, 20 августа, в жизнь Козерогов может ворваться что-то новое и необычное и жизнь заиграет новыми красками, Тельцы и Весы получат дополнительные деньги, а Овнам захочется всего и сразу – путешествовать, влюбиться и начинать новые проекты.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 20 августа. Кто из представителей зодиакального круга будет проявлять решительность и настойчивость, а кого ждут большие победы в работе и любви, читайте дальше.

Овен

Кажется, вы уже отдохнули, потому что просыпается какая-то безумная страсть к жизни, хочется всего и сразу – и в путешествие отправиться, чтобы миром наполниться, и влюбиться до безумия, и всю работу переделать, и новые проекты начать.

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Телец

Неизвестно откуда приходят замечательные финансовые возможности, которые могут закрыть все ваши долги, да еще и позволить вам приобрести что-то значительное типа недвижимости. Поэтому внимательно прислушивайтесь к любой информации и анализируйте поступающие предложения.

Близнецы

Продолжаются различные рабочие моменты, вы спокойно работаете целый день, зарабатываете деньги, а вот вечер оставьте на развлечения и романтические приключения, поскольку к вам могут поступить предложения интересно провести начало длинных выходных.

Рак

Семья или ближайшее окружение может вам подбросить пару свежих идей. Впрочем, это может быть совсем не словесная подсказка. Просто вы пообщаетесь с домашними или друзьями и вдруг вас осенит мимолетная замечательная мысль, которая может воплотиться в достаточно удачный проект.

Лев

Вы сейчас все же больше отдыхаете, чем напрягаетесь. То ли так сложилось исторически, то ли вы так смогли так организовать свою деятельность, что вся работа выполняется, и вы при этом не чувствуете себя усталыми или истощенными.

Дева

Решительность и настойчивость творят чудеса. Вы в этом, правда, убедитесь пока на чужом примере, но увидев как исправно у кого получается достигать целей, настолько увлечетесь, что захотите и самим воплотить подобную стратегию.

Весы

Понемногу растет ваше благосостояние, закрома наполняются разным добром, а погреб – консервацией, увеличиваются и те денежные поступления, которые вы получаете. Словом, сегодня будет осознание, что вы довольно неплохо живете.

Скорпион

Вас ожидают победы, причем, как в производственной сфере, так и в любви. Просто вы смогли так себя зарекомендовать, что к вам тянутся люди, вами восхищаются и могут даже преследовать. В конце концов, вы сегодня в любой ситуации чувствуете себя победителем.

Стрелец

Вот бы всегда так - вы сидите и ничего не делаете, может даже находитесь где-то на отдыхе, а между тем средства на ваш счет понемногу капают. И вы этому несказанно рады, потому что деньги никогда не будут лишними. Тем более, на отдыхе, где всегда столько соблазнов.

Козерог

В вашу жизнь врывается что-то новое, яркое, необычное, и у вас просыпается интерес исследовать эти интересные явления, и вы действительно будто просыпаетесь для нового – появляется немало сил и упорства, чтобы овладеть новыми знаниями.

Водолей

Оказывается, что это именно вы сегодня – самый умный, и вам больше всех надо. По крайней мере, именно это будут думать о вас окружающие, когда вы поднимаете очень острые вопросы и отстаиваете интересы, как свои, так и ваших близких.

Рыбы

Настроение будет спокойным и умеренным, и день такой же уравновешенный, без особых событий, всплесков и падений. Но вы будете полны любовью и благодарностью за то, что такие дни тоже случаются, и именно они – основа нашего бытия.

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