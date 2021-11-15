Скорпионов ожидают деньги, а Водолеев – решающий день: гороскоп на 15 ноября
Скорпионы в понедельник могут получить деньги, но им нужно проверить, не скрывается ли за ними мошенничество. Водолеи отважатся на смелые шаги, которые разделят жизнь на до и после.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 15 ноября. Кто будет много работать, а кто будет нуждаться в защите, читайте дальше.
Овен
Перед вами возникает очень заманчивая перспектива начать двигаться в новом направлении, и это будет вас толкать на решительные шаги, и вовсю ускоряться, чтобы не потерять хорошие шансы сменить старую работу на что-то более интересное.
Телец
День будет несколько уединенным, потому что вам нужно будет много поработать, максимально сосредоточившись на выполнении поставленной задачи. Поэтому вы сознательно прекращаете любое общение, пока не справитесь с работой.
Близнецы
Работы будет не очень много, потому что вы умудрились интенсивно потрудиться накануне и теперь можете посвятить больше времени себе и родным, возможно, устроить какой-нибудь небольшой праздник или просто продуктивно пообщаться с близкими людьми.
Рак
Сейчас вы чувствуете себя так, словно попали на вершину мира, поскольку у вас есть огромные шансы достичь чудесных вершин, получить свои минуты славы и признания. И это все происходит достаточно легко и не требует от вас сверхусилий.
Лев
Конкуренты наступают вам на пятки и не дают времени на то, чтобы прийти в себя. Так что вам сегодня нужно будет и других обойти, и что-то сделать для того, чтобы у вас было больше шансов и впредь быть впереди всех.
Дева
Перед вами сегодня будет стоять не слишком простая задача – предусмотреть дальнейший ход событий. А это значит, что вы, как шахматист, должны рассчитать и свои, и чужие действия на несколько шагов вперед.
Весы
День обещает быть приятным и наполненным любовью, ведь вы сегодня чувствуете, что вас действительно любят, вы получаете подтверждение того, что ваши близкие и любимые делают все от них зависящее для вашего счастья и благополучия.
Скорпион
Деньги сейчас как будто сами приходят, еще и просят о том, чтобы вы их взяли. И эти возможности не стоит игнорировать, нужно только все же проверить, чтобы за этими финансовыми перспективами не скрывалось мошенничество.
Стрелец
Сегодня вам может потребоваться защита, и ее стоит искать не где-то в дебрях и у сомнительных людей, а прибегая ко вполне законных способах. К примеру, обратившись в правоохранительные органы или воспользовавшись помощью других опытных специалистов.
Козерог
Может случиться ситуация, которая будет казаться безвыходной. Да и сил преодолевать все преграды у вас будет мало, так что остается вздыхать и сидеть на месте, анализируя причины проблем и набираясь сил и решительности.
Водолей
Сегодня вы решаете – пан или пропал – и решаетесь на очень смелые шаги, которые хоть и несколько пугают вас, но в дальнейшем обещают незаурядные дивиденды. Словом, это может быть день, разделяющий жизнь на до и после.
Рыбы
Желание как-то самоутвердиться, проявить свои лучшие качества будет толкать вас на поступки, из-за которых вас могут заметить. Словом, будьте смелы и решайтесь на публичность, чтобы как можно больше людей о вас узнало.
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