Скорпионам стоит следить за финансовыми вопросами, а Ракам – за здоровьем: гороскоп на неделю

С 12 июля Тельцам можно попутешествовать куда глаза, Близнецы почувствуют себя везунчиками, а Раки могут получить проблемы со здоровьем из-за чрезмерной нагрузки. В то же время у Дев радикально изменится личная жизнь, а Скорпионы рискуют пострадать от мошенников.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июля. Судя по нему, знакам стоит быть бдительными, поскольку некоторые окажутся в безвыходной ситуации, а кому-то грозят финансовые проблемы.

Овен

Неделя будет богатой на открытия, потому что ваш острый ум сейчас стремится к каким-то новым впечатлениям. Поэтому вы будете находиться в постоянном поиске ответов на вопросы и, наконец, найдете их, а в придачу – еще и важные осознания сделаете.

Телец

Очень благоприятная неделя для отдыха, когда можно завеяться, куда глаза глядят, в тихое местечко, где можно спокойно насладиться мудростью веков. Возможно, вас потянет в какие-то исторические места, а возможно, они будут памятные для вас.

Близнецы

Возможно, это не будет самая яркая по впечатлениям неделя, однако, вы ощущаете себя просто везунчиками судьбы, поскольку наконец получили желаемое, достигли заветной цели и теперь можете почивать на лаврах.

Рак

Что-то вы перестарались с нагрузками, поэтому самочувствие может быть не на высоте. Конечно, иногда можно и поработать на славу, но не до саморазрушения. Просто лучше планируйте работу, чтобы не переработаться.

Лев

Неделя чрезвычайно активная и продуктивная: растет ваш опыт, улучшаются все производственные показатели и вы имеете полное право на повышение, в виде заработной платы, так и в должности. И такие шансы у вас будут, только не молчите.

Дева

Ситуация в вашей личной жизни может измениться достаточно радикально. Вот вы еще спокойно общаетесь с вашими родными или любимыми, и тут вдруг можете разругаться на ровном месте вплоть до мыслей о том, чтобы никогда больше не видеться.

Весы

Вы можете столкнуться с безвыходной ситуацией, в которую вы сами себя загнали. Вы были слишком осторожными, все время перестраховывались, иногда даже слишком, и теперь не удивляйтесь, что страх мешает вам идти вперед.

Скорпион

Не очень благоприятная неделя для решения финансовых и имущественных дел. Вы можете пострадать от действий мошенников или других злодеев и недосчитаться своих кровных. Поэтому стоит быть особенно осторожными во всех финансовых вопросах.

Стрелец

Перед вами на этой неделе открываются широкие дороги и вы можете отправиться навстречу своей судьбе куда-то очень далеко, туда, где вы будете чувствовать себя очень наполненными, целостными и счастливыми.

Козерог

Может, сейчас кто-то и отдыхает, но вы только выходите на запланированную мощность. Пришло время вашей славы и вы находите в себе немало сил для того, чтобы преодолеть всех врагов и получить все награды.

Водолей

Эта чрезвычайно продуктивная неделя может таить в себе немало сюрпризов. К примеру, вы можете познакомиться с интересными иностранцами и даже договориться об интересных вариантах сотрудничества, где вы будете играть не последнюю роль.

Рыбы

Сейчас вы с чистой совестью можете отдыхать, потому что хорошо потрудились и вполне заработали свой законный отпуск. И можете уже выбирать – то ли отлеживаться на пляже, то ли собирать веселую компанию и отправляться навстречу приключениям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Июль 2021 года станет волшебным месяцем для трех знаков зодиака. Они смогут осуществить свои мечты и достичь успеха в желаемых сферах.

В то же время для трех знаков июль станет и самым худшим месяцем. По словам астролога, они рискуют столкнуться с неприятностями, самоанализом и серьезными изменениями.

Также новолуние в июле "перевернет" жизни пяти знаков зодиака. Они получат возможность улучшить свое финансовое положение и осуществить мечты.

А вот для трех знаков июль 2021 года окажется особенно романтичным. Они вполне могут встретить в этом летнем месяце вторую половинку.

Также астролог назвал самые опасные дни в июле. В эти даты может случиться беда. Все знаки зодиака будут чувствовать финансовую нестабильность в некоторые дни июля.

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