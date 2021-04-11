Скорпионам повезет с деньгами, а Близнецов ждут перемены: гороскоп на неделю

С 12 апреля Близнецов ждет неделя чрезвычайных перемен, Раков – успех на работе и в личной жизни, а Скорпионам повезет финансово.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 12-18 апреля.

Овен

Перед вами разворачивается целая битва и вы возьмете в ней участие, бросившись защищать справедливость и свои права. Впрочем, бывают случаи, когда вопросы справедливости решаются сами собой, и вам не следует помогать или мешать этому процессу.

Телец

Все, чем бы вы ни занимались, будет способствовать вашему продвижению вверх, в том числе улучшению в финансах. Сейчас вы закладываете фундамент вашего будущего успеха, вкладываете в свое развитие, общаетесь с нужным людьми.

Близнецы

Неделя чрезвычайных изменений. Вы на всех парах несетесь навстречу своей новой жизни и именно на этой неделе будете выбирать куда вам сворачивать, к какому берегу пристать и какой вариант развития событий выбрать.

Рак

Сотрудничество с другими людьми на этой неделе обещает быть особенно успешным. И это будет касаться и работы, и ваших увлечений, и личной жизни. За что бы вы ни взялись, объединив свои усилия с другими, можете рассчитывать на лучшие перспективы.

Лев

Почувствуете себя очень одинокими. Создается впечатление, что все настолько заняты своими делами, что никому нет до вас никакого дела. Кто-то другой наслаждался бы одиночеством, а вам оно сейчас очень мешает жить.

Дева

Неделя будет наполнена трудом, который приносит хорошие деньги. Казалось бы, ничего особенного не происходит – ваши дни наполнены обычными делами, вы просто профессионально выполняете свою работу. Но платить вам за нее будут лучше.

Весы

В личной или семейной жизни может случиться неприятность – или вы чего-то не поймете, или вас неправильно поймут. И вы сразу не сообразите, как выйти из этого непонятного и двусмысленного положения.

Скорпион

Очень повезет финансово. Это может быть какой-то крупный заказ, если вы занимаетесь бизнесом, или дополнительное финансирование, найдете инвестиции или просто деньги на голову внезапно упадут.

Стрелец

Работы будет много, к тому же, она будет очень напряженная. Впрочем, вы будете даже счастливы, что она есть и что вы таким образом закладываете фундамент своего благосостояния. Ну и мышцам лишний раз напрягаться будет приятно.

Козерог

Контакты с уважаемыми людьми будут чрезвычайно полезными. Вам могут предложить перспективное дело или хорошую должность, интересную и денежную работу. Словом, что-то такое, от чего вы будете в восторге.

Водолей

Вам несколько надоело окружение, которое от вас что-то требует, но ваши интересы не учитывает. Вот вы и пытаетесь избегать общения и бежать от людей подальше. Особенно от тех, которым от вас чего-то нужно.

Рыбы

Неделя будет несколько замедленной, вам нужно время для восстановления сил, поэтому отдайте предпочтение размеренному распорядку дня, больше времени проводите с семьей, детьми и занимайтесь приятными вещами.

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